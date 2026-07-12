Alors que la participation de l’Arabie saoudite à la Coupe du monde 2026 était vivement critiquée, un nom a émergé en coulisses : Abdelilah Al-Omari.

Malgré l’élimination précoce de l’équipe d’Arabie saoudite, dernière du groupe H avec deux points (un nul contre l’Uruguay, un autre face au Cap-Vert et une défaite face à l’Espagne), le défenseur a été l’un des joueurs les plus remarqués, récoltant les félicitations des supporters comme des analystes.

Selon le journaliste Khaled Al-Shneef, qui s’est exprimé dans l’émission « Dorina Ghir », le défenseur d’Al-Nassr attirerait l’intérêt de deux clubs européens en raison de ses prestations lors de la compétition.

Selon l’animateur, l’AS Monaco et le SC Braga surveillent de près le défenseur et étudient la possibilité de formuler une offre lors du mercato estival en cours.

Les discussions n’ont pas encore abouti à des offres officielles, mais elles ont franchi le stade du simple suivi, des demandes directes ayant été adressées au club pour connaître les conditions d’une éventuelle négociation.

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Selon l’animateur, le montant du transfert, s’il se concrétise, ne devrait pas être très élevé, ce qui pourrait faciliter les discussions entre les parties prenantes dans les prochaines semaines.

Al-Nassr attend toutefois une approche officielle avant de statuer sur l’avenir du défenseur, élément clé de sa arrière-garde.

Ironie du sort, cet intérêt s’est manifesté alors que l’équipe d’Arabie saoudite vivait un tournoi difficile ; pourtant, Al-Omari a maintenu un niveau de performance constant et livré des prestations solides face à plusieurs des meilleures sélections du tournoi.

Alors que les rumeurs d’un intérêt de Monaco et de Braga persistent, une question demeure : la Coupe du monde sera-t-elle pour Abdelilah Al-Omari le sésame vers les terrains européens, ou poursuivra-t-il son aventure avec « Al-Alamy » lors de la prochaine saison ?