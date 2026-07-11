Un joueur de l’équipe nationale saoudienne crée une vive polémique en Europe à l’issue de la Coupe du monde

Alors que la participation de l’Arabie saoudite à la Coupe du monde 2026 était vivement critiquée, un nom a émergé en coulisses : Abdelilah Al-Omari.

Malgré l’élimination précoce de l’équipe d’Arabie saoudite, dernière du groupe H avec deux points (un nul contre l’Uruguay, un autre face au Cap-Vert et une défaite face à l’Espagne), le défenseur a été l’un des joueurs les plus remarqués, récoltant les éloges des supporters comme des analystes.

Selon le journaliste Khaled Al-Shneif, qui s’est exprimé dans l’émission « Dorina Ghir », le défenseur d’Al-Nassr attirerait déjà l’intérêt de deux clubs européens, séduits par ses prestations durant la compétition.

Selon l’animateur, l’AS Monaco et le SC Braga surveillent de près le défenseur et étudient la faisabilité d’une offre lors du mercato estival en cours.

Les discussions n’ont pas encore abouti à des offres officielles, mais elles ont franchi le stade du simple suivi, des demandes directes ayant été adressées au club pour connaître les conditions d’une éventuelle négociation.

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Selon l’animateur, le montant du transfert, s’il se concrétise, pourrait rester modéré, ce qui faciliterait les discussions entre les clubs concernés.

Al-Nassr attend toute initiative officielle de la part des clubs intéressés avant de se prononcer définitivement sur l’avenir du joueur, d’autant plus qu’Al-Omari est considéré comme l’un des éléments clés de la défense de l’équipe.

Ironie du sort, cet intérêt s’est manifesté alors que l’équipe nationale saoudienne traversait un tournoi difficile ; pourtant, Al-Omari a maintenu un niveau de performance constant et livré des prestations remarquables face à plusieurs des meilleures sélections présentes.

Alors que les rumeurs d’un intérêt de Monaco et de Braga persistent, une question demeure : la Coupe du monde sera-t-elle pour Abdelilah Al-Omari le sésame vers les terrains européens, ou poursuivra-t-il son parcours avec « Al-Alamy » lors de la nouvelle saison ?