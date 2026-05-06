Un joueur de l’équipe nationale néerlandaise est sévèrement critiqué : « L’un des pires transferts de ces dernières années. »

La Juventus se prépare à un mercato estival chargé. Le club nourrit de grandes ambitions et est pressenti pour recruter plusieurs grands joueurs, mais pour cela, il devra faire le ménage dans son effectif actuel. Teun Koopmeiners pourrait en faire les frais, selon La Gazzetta dello Sport.

Selon le quotidien sportif, la Vieille Dame travaille activement à l’arrivée d’Evan N’Dicka. Le défenseur central de l’AS Rome, auteur d’une excellente saison, est considéré comme le « renfort idéal » pour épauler Gleison Bremer.

L’opération s’annonce toutefois complexe : le FC Barcelone suit aussi le dossier et la Roma réclame quarante millions d’euros. La Juventus, incapable de débourser cette somme, songerait donc à inclure Teun Koopmeiners dans la transaction.

« Le Néerlandais ne se sent pas chez lui à la Juve », rapporte La Gazzetta. « La Roma représenterait une destination bien plus attrayante que les offres turques reçues ces derniers temps. Gasperini s’offrirait ainsi un joueur de haut niveau et la Juve pourrait éviter une perte financière sur l’un des pires transferts de ces dernières années », conclut sans appel le quotidien rose.

Actuellement, le Néerlandais traverse une période délicate à Turin : après avoir été aligné comme titulaire en défense centrale durant plusieurs semaines, il se contente désormais de brèves apparitions en tant que remplaçant.

Malgré tout, il devrait figurer dans la sélection néerlandaise pour la Coupe du monde. Lors du match amical contre la Norvège (victoire 2-1), Ronald Koeman l’avait aligné comme ailier droit reculé, une option qui a séduit le sélectionneur.

« Koopmeiners est toujours pleinement dans la course pour la Coupe du monde », a déclaré Koeman dimanche sur NOS Studio Voetbal, afin de rassurer le milieu de terrain, auteur de 27 sélections avec les Oranje. « Même s’il joue un peu moins en ce moment, il a toujours été performant en équipe nationale néerlandaise. »