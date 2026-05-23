Un joueur de l'équipe nationale néerlandaise atteint ses limites : « Je n'en peux plus »

Le journaliste Sjoerd Mossou assiste, consterné, aux performances de Wout Weghorst sous le maillot de l’Ajax. Dans sa chronique publiée par l’Algemeen Dagblad, il enterre définitivement l’international néerlandais.

Mossou assure que l’attaquant sera tout de même dans la liste de Ronald Koeman pour la Coupe du monde, mercredi prochain. « À l’approche du Mondial, cette situation devient de plus en plus incompréhensible. Le meilleur joueur néerlandais de notre championnat a depuis longtemps été mis au placard. »

« Weghorst ne figure même pas parmi les 60 meilleurs joueurs de l’Eredivisie cette saison ; même au sein de cet Ajax en difficulté, il fait partie des moins bons, mais normalement, on pourrait mettre un gros point d’exclamation derrière le nom de Wout. »

Le joueur aux 51 sélections n’a pas convaincu jeudi contre le FC Groningen (victoire 2-0). « Ceux qui voient Weghorst s’enliser depuis des mois en Eredivisie pourraient finir par éprouver une sorte de pitié. Même son énergie et sa détermination habituelles ne suffisent plus à compenser. »

Mossou salue certes le parcours de l’attaquant, mais estime que le seuil minimal est désormais franchit. « Il s’agit tout de même de l’équipe nationale néerlandaise. On parle ici d’une Coupe du monde, la plus grande scène qui soit, où l’on joue pour une chance qui ne se présente qu’une fois tous les quatre ans. »

« Si Koeman est tout à fait honnête, il le sait bien sûr lui-même. Weghorst en Oranje, ce n’est plus possible », conclut Mossou sur une note douloureuse.

Cette saison, sous les couleurs de l’Ajax, Weghorst (33 ans) a disputé 2 151 minutes, réparties sur 33 matchs officiels, pour neuf buts marqués et quatre passes décisives.