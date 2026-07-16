Un joueur de l'équipe de France a tenu un discours « déplacé » dans les vestiaires : l'ambiance est très tendue

Selon L’Équipe, la sélection française a manifesté son agacement face au positionnement d’Ousmane Dembélé lors de la demi-finale de la Coupe du monde. L’attaquant aurait profité de la mi-temps pour prononcer un discours musclé.

Avant le coup d’envoi de la compétition, les Bleus étaient présentés comme grands favoris et avaient validé leur billet pour le dernier carré sans trembler.

Lors de cette rencontre, tout a mal tourné pour l’équipe de Didier Deschamps. Très tôt dans la rencontre, l’Espagne a ouvert le score grâce à un penalty transformé par Mikel Oyarzabal.

À la mi-temps, le vestiaire français a connu une vive tension : Dembélé a pris la parole et, sans ménagement, a critiqué l’intensité défensive de ses partenaires.

Ses coéquipiers ont jugé son intervention déplacée, estimant, selon L’Équipe, que l’attaquant du Paris Saint-Germain jouait mal et cherchait à rejeter la faute sur les autres. Un climat de frustration et de tension a alors envahi le vestiaire.

Au retour des vestiaires, les Bleus n’ont jamais réussi à inverser la tendance. Pedro Porro a même aggravé le score en seconde période, offrant à la Roja une place en finale, programmée dimanche face à l’Argentine.