Un joueur de l'AS Rome balance sur le caractère de José Mourinho

Roger Ibanez a évoqué le caractère changeant de son entraîneur José Mourinho.

Comme partout où il est passé au cours de sa carrière, José Mourinho a déjà marqué les esprits du côté de l'AS Rome. Arrivé à l'été 2021, l'entraîneur portugais n'a pas mis longtemps a imposé sa patte, sur le terrain comme en dehors, au club de la louve. Vainqueur de la Ligue Europa Conférence pour sa première saison et finaliste de la Ligue Europa pour sa deuxième, le Special One a vite pris ses marques et convaincu son monde.

"Il nous fait des câlins tout le temps"

Mais l'ancien du Real Madrid et de Chelsea n'a pas changé de caractère pour autant. Parfois jovial, parfois explosif, le Mou est toujours un personnage à part entière. C'est ce qu'a décrit son défenseur Roger Ibanez à la radio brésilienne Rede Atlantida" dans des propos relayés par Marca ce lundi. Dans cet entretien, le joueur brésilien explique le caractère mouvementé de son coach. "C’est sensationnel d’être avec lui tous les jours. C’est drôle, parce qu’il est un bipolaire né. Un jour, il rit avec vous et le lendemain, vous ne pouvez même pas lui dire bonjour. Si nous gagnons deux matchs consécutifs, il nous fait des câlins tout le temps", a-t-il raconté.

Un caractère fort pour lequel Mourinho s'est notamment fait remarquer lors du match face à Monza début mai. Pour avoir insulté l'arbitre de la rencontre, il sera suspendu pour les deux premiers matches de la saison 2023-2024.