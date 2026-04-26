Un joueur de l’Ajax U19 crée une vive polémique en minimisant les performances de Wijndal et Rosa : « Je suis meilleur qu’eux. »

Eternal Barron a tenu des propos très controversés samedi soir. Lors d'une discussion en direct sur TikTok avec Juwensley Onstein, le talentueux attaquant de l'Ajax U19 a déclaré être « meilleur » que Lucas Rosa et Owen Wijndal. Les supporters de l'Ajax ont mal pris cette remarque.

Lors d’un direct TikTok avec son ancien coéquipier Juwensley Onstein, l’ailier droit a affirmé être « meilleur » que Lucas Rosa et Owen Wijndal, selon le compte de fans Inside020.

Ses propos ont suscité un tollé sur X, où de nombreux supporters, rappelant qu’il n’a pas encore fait ses débuts avec l’Ajax 1, s’interrogent sur la pertinence de telles déclarations.

« Cette arrogance, je n’en veux pas. Vendez-le tout de suite », réagit un utilisateur sous la publication du compte de fans. « Rosa va le dévorer », ajoute un autre. « C’est bizarre de dire ça. Il ne joue même pas avec les Jong Ajax. Résiliez son contrat sur-le-champ, s’il en a un », écrit un troisième.

Au club, il est réputé comme un joueur « à part », selon les termes d’Ajax Showtime en décembre 2025.

« Au football, et surtout à l’Ajax, il faut bien plus que savoir simplement bien frapper dans un ballon, expliquait-on pour justifier son faible temps de jeu. Sa mentalité et son comportement ont souvent été pointés du doigt. »

« Il a causé pas mal de problèmes et a donc été relégué sur le banc, voire écarté de la sélection, à plusieurs reprises. Barron est un garçon difficile, mais c’est aussi un bon garçon et il n’est certainement pas ingérable », affirmait Ajax Showtime.

Arrivé en 2022 en provenance du centre de formation du Sparta, Barron se contente pour l’instant de quelques apparitions en tant que remplaçant avec l’équipe U19 d’Amsterdam. Sous contrat jusqu’en 2027, le jeune joueur attire néanmoins l’attention de plusieurs clubs étrangers.







