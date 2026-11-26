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Julian Brandt n’est pas satisfait de sa prestation contre le FC Thoune (victoire 4-0), comme l’a confié le milieu de terrain de l’Ajax à Ziggo Sport.

Brandt s’était blessé à un ischio-jambier il y a quelques semaines lors du match contre l’AZ. La blessure s’est avérée moins grave que prévu, mais l’Allemand a tout de même été absent plusieurs semaines.

Jeudi, il a retrouvé une place de titulaire après être entré en jeu dimanche dernier contre l’ADO La Haye (victoire 3-0).

Brandt a semblé en difficulté face au FC Thoune, même si l’Ajax n’a eu aucun mal à s’imposer contre les Suisses. Marcos Leonardo, Rayane Bounida (deux fois) et Steven Berghuis ont marqué.

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« Je ne suis pas satisfait de mon match, mais c’était quand même très important de jouer », a déclaré Brandt après la rencontre.

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« Quand on a été blessé, même si ce n’était pas long, on a toujours besoin d’un match pour retrouver le rythme. Il faut toujours un peu de temps pour se réhabituer », a-t-il poursuivi.

« J’ai joué de façon brouillonne aujourd’hui. J’ai fait trop d’erreurs qui ne me plaisent vraiment pas. Mais je préfère les commettre aujourd’hui plutôt que dimanche prochain », a conclu le meneur de jeu de l’Ajax.

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Dimanche prochain, Brandt et l’Ajax affronteront Feyenoord dans le Classique. Le coup d’envoi sera donné à 14 h 30 au stade De Kuip.