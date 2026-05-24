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2026-05-17 SC Heerenveen v AFC Ajax - Dutch Vriendenloterij Eredivisie HEERENVEEN, NETHERLANDS - MAY 17: Anton Gaaei of Ajax, Steven Berghuis of Ajax, Sean Steur of Ajax, Goalkeeper Maarten Paes of Ajax, Ko Itakura of Ajax, Youri Baas of Ajax, Jorthy Mokio of Ajax, Mika Godts of Ajax, Lucas Rosa of Ajax, Davey Klaassen of Ajax, Wout Weghorst of Ajax during 1 minute silence in remembrance of Jappie Vogelzang, Heer van Heerenveen during the Dutch Vriendenloterij Eredivisie match between SC Heerenveen and AFC Ajax at Abe Lenstra Stadion on May 17, 2026 in Heerenveen, Netherlands. Heerenveen Abe Lenstra Stadion Netherlands Content not available for redistribution in The Netherlands directly or indirectly through any third parties. Copyright: xAndrexWeeningxImago
Jeroen van Poppel

Traduit par

Un joueur de l’Ajax, souvent critiqué, fait taire ses détracteurs : « Les critiques ne sont pas toujours faciles à accepter, mais… »

Ajax vs Utrecht
Ajax
Utrecht
Eredivisie
M. Paes

Dimanche, Maarten Paes s’est révélé être le grand héros de l’Ajax en repoussant les tentatives de Sébastien Haller et Souffian El Karouani lors de la séance de tirs au but décisive face au FC Utrecht. Grâce à ses arrêts, les Amstellodamois se sont qualifiés pour les tours préliminaires de la Ligue Europa Conférence. L’entraîneur Oscar García salue la performance de son gardien : « Je ne savais pas qu’il était un spécialiste des penalties, mais maintenant je le sais », a-t-il déclaré au journal De Telegraaf.

Après la rencontre, le gardien, souvent critiqué cette saison, refuse de répondre à ses détracteurs et revendique une sérénité inébranlable : « Ces critiques n’ont pas toujours été faciles à gérer, mais j’ai essayé de rester stoïque. »

Arrivé en début d’année comme doublure, il a rapidement pris les commandes de la défense après la blessure de Vitezslav Jaros. « J’ai dû assumer mes responsabilités. Si vous regardez mes derniers matchs, vous verrez une progression nette à tous les niveaux », a déclaré l’international indonésien.

Le gardien de 28 ans rappelle avoir gardé ses cages inviolées à sept reprises en treize matchs : « Il y a des points positifs et des axes d’amélioration, c’est toujours le cas. Je peux certainement faire mieux avec le ballon. » 

Dimanche, le gardien est devenu le grand héros de l’Ajax et, aux yeux du journal De Telegraaf, il a fait taire ses détracteurs. Son arrêt sur la tentative de Haller lui a procuré la plus grande satisfaction. « On peut revoir cinquante penalties qu’il a marqués, car il les transforme presque toujours. Je devais donc trouver une solution », a-t-il expliqué. En effectuant délibérément une feinte, il a réussi à surprendre l’Ivoirien.

Il ne regrette absolument pas son transfert à l’Ajax. « Je me sens vraiment chez moi à Amsterdam », a déclaré Paes, impatient de prendre part à l’intégralité de la préparation estivale. Concernant sa place dans les cages, il garde la tête froide : « On verra bien. Je vais apporter ma contribution autant que possible, sur le terrain et en dehors. »

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