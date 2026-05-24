Un joueur de l’Ajax s’en prend à la direction du club et annonce immédiatement son départ : « Oui, c’était la dernière fois. »

Wout Weghorst dresse un bilan partagé de la saison de l’Ajax. Certes, le club a obtenu son billet pour la coupe d’Europe, mais l’exercice a été turbulent et frustrant. Devant la caméra d’ESPN, l’attaquant critique ouvertement la gestion du club à Amsterdam.

« Un sentiment très mitigé », déclare Weghorst en revenant sur la période écoulée à l’Ajax. « Au final, l’objectif a été atteint, en qualifiant l’Ajax pour les compétitions européennes. Mais il est clair que la saison ne s’est pas déroulée comme elle aurait dû. »

Il s’en prend ensuite à la direction du club : « J’espère que cela servira de leçon à tout le monde au sein du club : ce n’est pas ainsi qu’on parvient au succès. » Le buteur fait notamment référence aux nombreux changements d’entraîneurs.

« Il est essentiel de se concentrer sur le club, sur le long terme, sur la structure, sur la sérénité… Agir uniquement à court terme et se fixer des objectifs à court terme peut mettre en péril la continuité du club. »

« Après une si bonne saison l’année dernière, on espère pouvoir s’appuyer là-dessus, mais très vite, il s’est avéré que ce n’était pas le cas. Les normes, les valeurs, les standards, tout cela s’est très vite brouillé. C’était aussi dû à une certaine agitation, parce qu’on est intervenu si rapidement. »

Interrogé par le journaliste d’ESPN Vincent Schildkamp sur la possibilité que ce soit son dernier match avec l’Ajax, Weghorst esquisse un sourire et répond : « Oui, je pense bien. »

« La direction du club a laissé la question très ouverte. La situation est de toute façon très incertaine pour de nombreux postes, alors on en vient naturellement à s’interroger sur son propre avenir. Je reste concentré sur la Coupe du monde. Mon aventure à l’Ajax est-elle terminée ? Rien de concret ne se dessine pour le moment à Amsterdam, mais la situation peut évoluer. J’ai toutefois le sentiment que c’était ma dernière sortie avec le club », conclut Weghorst.