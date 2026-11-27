Partager Suivez GOAL sur Google

Publicité

L’Ajax s’est imposé avec autorité jeudi soir face au FC Thoune. Le club suisse, en difficulté, a été écarté sans grande peine et le public de la Johan Cruijff ArenA a assisté à deux buts spectaculaires.

Rayane Bounida et Steven Berghuis ont tous deux marqué de très belle manière. Bounida a inscrit son deuxième but de la soirée sur un magnifique coup franc.

Berghuis a joliment combiné avec l’attaquant Marcos Leonardo avant de conclure d’un lob magistral depuis l’extérieur de la surface. Le remplaçant a ainsi inscrit le quatrième et dernier but de l’Ajax.

Dans les journaux du matin, Bounida, auteur d’une prestation remarquable, reçoit des éloges, mais Leonardo retient lui aussi l’attention. Le Brésilien, qui a coûté très cher, peine à s’imposer depuis son arrivée à Amsterdam, mais il a fait bonne impression jeudi.

Publicité Publicité

L’attaquant brûlait d’envie de marquer et y est parvenu, même s’il a de nouveau eu assez d’occasions pour inscrire davantage de buts. Les médias se montrent néanmoins satisfaits de sa prestation.

Related Topics

C’est surtout De Volkskrant qui s’attarde sur sa performance. « La joie et le soulagement de l’attaquant, de ses coéquipiers et du public ont apporté une note de gaieté à une soirée sans souci pour l’Ajax », écrit le journal. La joie de Leonardo, et même de toute l’équipe, après son but n’est pas passée inaperçue.

« Après ce but de Marcos Leonardo, la joie était communicative à voir. Dire que l’attaquant brûlait d’envie de marquer serait encore un euphémisme. »

Publicité

« Leonardo est un attaquant qui se trouve souvent au bon endroit, mais qui donne, d’une manière ou d’une autre, une impression de maladresse. Reste à voir si, pour le Brésilien, le scénario classique de la bouteille de ketchup se vérifiera. »

« Il a couru tranquillement vers le coin du terrain et a savouré l’accueil qui lui a été réservé debout, ses coéquipiers venant le féliciter un par un. À la mi-temps, en route vers le vestiaire, il a murmuré une petite prière, les yeux levés vers le ciel », a également relevé le journaliste Willem Vissers.

Publicité

« Leonardo a de nouveau commencé le match par un raté, mais le Brésilien s’est repris et n’a pas mal joué », estime l’Algemeen Dagblad. « Il était toutefois difficile de mal jouer face au FC Thoune. »