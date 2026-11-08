Un joueur de l’Ajax prêté commet une faute terrible et se fait immédiatement expulser lors d’un match pour le titre

Le défenseur de Rosario Central Gaston Ávila a reçu un carton rouge samedi soir en Primera División argentine. Le joueur prêté par l’Ajax a commis une terrible faute sur le gardien d’Estudiantes de Río Cuarto.

Une scène très particulière s’est déroulée samedi soir dans le championnat argentin. Après sa victoire contre Estudiantes (2-0), Rosario était virtuellement champion. Les joueurs et les supporters, fous de joie, ont alors envahi la pelouse en masse pour faire la fête dans le stade.

Pendant ce temps, d’autres suivaient encore nerveusement les dernières minutes du match de Boca Juniors. Et à la 96e minute, pratiquement sur la dernière frappe de la rencontre, Boca a marqué le 0-1 par l’intermédiaire d’Enner Valencia.

Ce n’était donc pas Rosario, mais Boca qui était champion. Sur la pelouse, une partie du public a appris la nouvelle tandis que d’autres continuaient de célébrer bruyamment. Une scène assez folle.

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Le tacle d’Ávila, expulsé à la 72e minute alors que le score était de 1-0, est quelque peu passé au second plan après ce dénouement improbable.

Le joueur prêté par l’Ajax, qui fait jusqu’ici forte impression dans son pays natal, s’est jeté les deux jambes en l’air sur un centre venu d’un côté, droit sur le gardien adverse, qui a reçu ses deux jambes tendues dans la poitrine.