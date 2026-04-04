Un joueur de l'Ajax décroche de manière inattendue sa première place de titulaire contre le FC Twente depuis le 22 novembre

Samedi, l'Ajax affrontera le FC Twente de John van den Brom, une équipe difficile à battre et concurrente pour les places européennes. Óscar García a désormais dévoilé le onze de départ du club local. Le nom le plus marquant dans la composition de l'Ajax est celui d'Oliver Edvardsen, qui fait son retour dans le onze de départ pour la première fois depuis le 22 novembre.

Maarten Paes gardera les buts de l'Ajax, qui a désespérément besoin de points pour conserver la deuxième place de l'Eredivisie. Anton Gaaei débutera au poste d'arrière droit au Johan Cruijff ArenA, avec Lucas Rosa sur le côté gauche. Takehiro Tomiyasu s'est blessé contre Feyenoord et a manqué les matchs amicaux internationaux du Japon. Il ne figure pas dans la sélection pour ce match.

Josip Sutalo et Youri Baas forment la charnière centrale face aux Tukkers. Ko Itakura s'entraîne à nouveau avec l'équipe première de l'Ajax, mais devra encore patienter avant de décrocher une place de titulaire sous les ordres de l'entraîneur espagnol. Le Japonais sera toutefois sur le banc.

Jorthy Mokio débute au milieu de terrain, Youri Regeer n'étant pas encore complètement remis d'une blessure aux ischio-jambiers. Sean Steur débute sur le côté gauche et Steven Berghuis est le numéro 10 au milieu de terrain d'Amsterdam. Davy Klaassen souffre de problèmes au genou et est absent.

Wout Weghorst est préféré à Kasper Dolberg en tant que leader de l'attaque de l'équipe qui joue à domicile. Edvardsen bénéficie de manière surprenante de la confiance de García sur le flanc droit. Mika Godts est le pion sur le côté gauche de l'attaque de l'Ajax.

Composition de l'Ajax : Paes ; Gaaei, Sutalo, Baas, Rosa ; Mokio, Berghuis, Steur ; Edvardsen, Weghorst, Godts.

Composition du FC Twente : Unnerstall ; Van Rooij, Lemkin, Nijstad, D. Rots ; Zerrouki, Hlynsson, Van den Belt ; D. Rots, Lammers, Ørjasæter.