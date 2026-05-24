Dimanche, Maarten Paes s’est révélé être le grand héros de l’Ajax en repoussant les tentatives de Sébastien Haller et Souffian El Karouani lors de la séance de tirs au but décisive face au FC Utrecht. Grâce à ses arrêts, les Amstellodamois se sont qualifiés pour les tours préliminaires de la Ligue Europa Conférence. L’entraîneur Oscar García a salué sa performance : « Je ne savais pas qu’il était un spécialiste des penalties, mais maintenant je le sais », a-t-il déclaré au journal De Telegraaf.

Après la rencontre, le gardien, souvent critiqué cette saison, refuse de répondre à ses détracteurs et revendique une sérénité de façade : « Ces critiques n’ont pas toujours été faciles à encaisser. Mais j’ai essayé de rester stoïque. »

Arrivé en début d’année comme doublure, il a dû prendre les commandes de la défense plus tôt que prévu suite à la blessure de Vitezslav Jaros. « J’ai dû assumer mes responsabilités. Si vous regardez mes derniers matchs, vous verrez une progression nette à tous les niveaux », analyse l’international indonésien.

Le gardien de 28 ans rappelle avoir gardé ses cages inviolées à sept reprises en treize matchs : « Il y a des points positifs et des axes d’amélioration, c’est toujours le cas. Je peux certainement faire mieux avec le ballon. »

Dimanche, le gardien est devenu le grand héros de l’Ajax et, aux yeux du De Telegraaf, il a fait taire ses détracteurs. Son arrêt sur la tentative de Haller lui a procuré la plus grande satisfaction. « On peut revoir cinquante penalties qu’il a marqués, car il les transforme presque toujours. Je devais donc trouver une solution », a-t-il expliqué. En effectuant délibérément une feinte, il a réussi à surprendre l’Ivoirien.

Il ne regrette absolument pas son transfert à l’Ajax. « Je me sens vraiment chez moi à Amsterdam », a déclaré Paes, impatient de prendre part à l’intégralité de la préparation estivale. Concernant sa place dans les cages, il garde la tête froide : « On verra bien. Je vais apporter ma contribution autant que possible, sur le terrain comme en dehors. »