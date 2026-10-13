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La transition de Liverpool vers une nouvelle ère sous la direction d’Andoni Iraola est loin de se faire sans heurts, tandis que les interrogations sur l’orientation tactique du club se multiplient. Si la période suivant les passages de Jurgen Klopp et d’Arne Slot s’annonçait difficile, l’attention se porte surtout sur la recrue phare Florian Wirtz et ses difficultés à peser sur les matches de Premier League.

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Les inquiétudes grandissent autour de la vision tactique d’Iraola

Rory Smith, journaliste spécialiste du football à The Observer, a souligné ces problèmes structurels lors d’une récente discussion, estimant que l’équipe manquait d’un plan cohérent. « Il est très difficile de voir le moindre progrès chez Wirtz », a expliqué Smith dans le Monday Night Club de BBC Radio 5 Live. Le journaliste a fait remarquer que, si d’autres jeunes recrues comme Bradley Barcola n’en étaient encore qu’au début de leur adaptation, il devenait de plus en plus urgent que les grandes recrues de l’équipe répondent aux attentes. « Avec [Bradley] Barcola, il est encore très tôt, donc c’est un peu différent, mais il n’a pas réussi à s’imposer d’emblée alors que l’équipe en a peut-être besoin », a-t-il ajouté, évoquant un retard plus général dans l’intégration des recrues.

Smith est allé plus loin dans son analyse, décrivant un effectif qui, actuellement, vaut moins que la somme de ses individualités. « L’équipe paraît encore très décousue. Je ne vois pas bien à quoi ressemble la version définitive de Liverpool vers laquelle on essaie de tendre en ce moment. C’est plus préoccupant que le résultat contre Manchester City », a-t-il déclaré. Cette absence de « version définitive » clairement identifiable semble être ce qui inquiète le plus les supporters d’Anfield : le jeu intense et fondé sur un pressing haut d’autrefois a laissé place à un système qui paraît désorganisé et expérimental lors des rencontres à fort enjeu.

Le casse-tête Florian Wirtz à Anfield

La forme de Florian Wirtz est au cœur de la crise d’identité actuelle de Liverpool. Arrivé dans le Merseyside avec la réputation d’être l’un des meneurs de jeu les plus créatifs et les plus doués techniquement d’Europe, l’international allemand peine toutefois à s’adapter aux exigences physiques et à la rigueur tactique de la Premier League. Au lieu d’être le moteur du milieu de terrain, Wirtz traverse souvent les matches sans délivrer la dernière passe décisive ni représenter la menace devant le but attendues lorsque le club a autant investi pour le recruter pendant le mercato.

Le débat autour de Wirtz porte désormais moins sur son potentiel que sur son apport réel au sein d’une équipe anglaise de premier plan. Ses détracteurs commencent à se demander si ses qualités particulières lui permettent de répondre au rythme de la Premier League, surtout dans une équipe qui cherche encore son équilibre défensif et offensif. La frustration est palpable : le joueur de 21 ans était censé faire le lien entre le milieu et l’attaque, mais il semble actuellement peiner à trouver sa place dans le système évolutif d’Iraola, tandis que l’équipe laisse échapper des points.

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Sutton s’interroge sur les qualités physiques de Wirtz

L’ancien attaquant de Premier League Chris Sutton a livré une analyse particulièrement sévère de l’apport de l’Allemand, ou de son absence d’apport, dans le dispositif actuel de Liverpool. S’exprimant dans le Monday Night Club, Sutton a estimé que Wirtz n’avait pas la présence physique nécessaire pour s’imposer au milieu de terrain, le comparant à son désavantage à d’anciens joueurs puissants de Premier League. Le consultant a plaisanté en disant que le principal problème du milieu était qu’il n’avait ni le gabarit d’un Marouane Fellaini ni les qualités capables de faire basculer un match qu’avaient d’anciens héros de Liverpool.

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« Il a une intelligence de jeu exceptionnelle. Mais quand on le regarde, on se demande : quelles sont ses qualités ? Je ne dirais pas que c’est un dribbleur comme Eden Hazard. Il n’est pas comme Philippe Coutinho, qui parvient à se mettre en position de tirer. Il ne prend pas la profondeur. Ce n’est pas le plus grand, il n’a pas le gabarit d’un Tim Cahill ou d’un Fellaini. Son problème, c’est qu’au fond, quel type de joueur est-il ? C’est simplement un joueur de foot à cinq très intelligent », a déclaré Sutton à la BBC. La comparaison avec le foot à cinq est cinglante pour un joueur du calibre de Wirtz : elle suggère qu’il manque à son jeu l’efficacité et la solidité physique nécessaires pour évoluer au plus haut niveau à onze contre onze.

Liverpool cherche la voie à suivre

Alors que Liverpool se prépare à une série de rencontres éprouvantes, Iraola doit relever le défi de l’intégration de ses vedettes tout en préservant la compétitivité de l’équipe en championnat. Les critiques de personnalités comme Smith et Sutton soulignent la pression qui pèse sur l’entraîneur pour trouver un onze de départ stable et un cadre tactique qui mette en valeur les qualités de ses joueurs créatifs. Pour réussir, Wirtz pourrait avoir besoin d’un soutien différent autour de lui, peut-être de milieux plus travailleurs capables de lui permettre de mettre son jeu « intelligent » au service d’actions qui font réellement mal aux adversaires.

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Les prochaines semaines seront cruciales pour l’entraîneur comme pour son meneur de jeu vedette. Liverpool ne peut pas se permettre de rester « décousu » longtemps s’il espère se qualifier pour la Ligue des champions ou lutter sérieusement pour remporter des trophées. Si Barcola et les autres nouveaux venus disposent encore de temps, Wirtz devra dépasser les critiques qui le réduisent à un joueur de foot à cinq et prouver qu’il peut être le joueur phare que Liverpool a recruté. Le public d’Anfield est réputé pour sa patience envers les nouveaux entraîneurs, mais celle-ci sera mise à l’épreuve si le projet d’avenir reste aussi flou qu’il le paraît actuellement sur le terrain.

En définitive, le passage du football « heavy metal » de l’époque précédente à l’approche plus nuancée d’Iraola devait nécessairement s’accompagner de difficultés d’adaptation. Toutefois, la lourde défaite contre Manchester City et le manque d’influence individuelle de recrues majeures ont rendu les résultats plus urgents. Pour Wirtz, le défi consiste désormais à faire taire les sceptiques en ajoutant à son jeu un dynamisme à la hauteur de sa maîtrise technique incontestable. Ce n’est qu’alors que Liverpool pourra commencer à ressembler à un collectif cohérent, capable de retrouver sa place au sommet du football anglais.