Un joueur de Feyenoord suscite soudainement un vif intérêt en France

Selon FR12.nl, qui cite des sources bien informées, le milieu de terrain du Feyenoord Oussama Targhalline suscite l’intérêt de plusieurs clubs de Ligue 1. Pour l’instant, il ne s’agit que d’une « phase d’intérêt exploratoire », sans offre concrète ni négociation.

L’AS Monaco, l’Olympique Lyonnais et le RC Lens figurent parmi les formations qui se sont déjà renseignées sur le milieu de terrain de 23 ans, sous contrat au De Kuip jusqu’en milieu d’année 2028. Selon Transfermarkt, sa valeur marchande s’élève actuellement à douze millions d’euros.

Reste à savoir si le joueur, plutôt partant pour prolonger son contrat avec le club rotterdamois, sera tenté par un départ cet été. Il doit encore s’entretenir avec la direction pour évoquer son avenir.

La saison dernière, l’entraîneur Robin van Persie lui a accordé sa confiance, l’alignant à 24 reprises en Eredivisie ; le milieu de terrain a régalé son public en inscrivant deux buts et en délivrant quatre passes décisives. Il compte par ailleurs onze sélections avec le Maroc.

Reste à savoir si les formations françaises transformeront cet intérêt en offre concrète. De son côté, le joueur ne se fixe pas de deadline et entend disputer la Ligue des champions avec le club rotterdamois.

Dimanche dernier, il était titulaire contre l’AZ (1-1) avant d’être remplacé par Van Persie. Grâce à ce match nul, Feyenoord a assuré la deuxième place et son billet pour la Ligue des champions.