Le milieu de terrain du Feyenoord, Aleks Zekovic, se trouve actuellement à Belgrade pour finaliser son transfert au Partizan, selon les informations du journal serbe Telegraf.

Son contrat avec Feyenoord expire cet été, et le club de Rotterdam ne devrait pas activer l’option de prolongation d’une saison.

Le club serbe va lui faire passer la visite médicale réglementaire avant de lui faire signer un contrat de plusieurs années. La direction sportive, convaincue de son potentiel, entend lui offrir un cadre propice à son épanouissement au sein de l’équipe première.

Arrivé libre en provenance d’Angers SCO à l’été 2024, il quitte Rotterdam après deux saisons sans avoir pu s’imposer.

Ce jeune international monténégrin, né en France, n’a jamais été sur le point de faire ses débuts officiels avec le maillot du Feyenoord.

Il a toutefois pris part aux rencontres de l’équipe réserve et disputé la Youth League avec les moins de 19 ans.

Le club serbe, troisième du dernier championnat, vise une place en Ligue Europa Conférence.