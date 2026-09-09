Sem Steijn ne s’est pas vraiment rendu populaire mercredi soir avec la manière dont il a célébré son but contre le FC Barcelone. Le milieu de terrain de Feyenoord a inscrit le but du 4-1 alors que son équipe était largement menée, avant de fêter sa réalisation avec effusion au Spotify Camp Nou, ce qui lui vaut des critiques de la part des consultants comme des supporters.

À ce moment-là, Feyenoord n’avait plus grand-chose à opposer au champion d’Espagne. Les Rotterdamois se sont finalement inclinés 5-1, même si l’équipe s’est procuré quelques occasions durant la rencontre et que Nacho Ferri a même semblé réduire l’écart alors que le score était de 3-0, avant que ce but ne soit refusé pour hors-jeu.

Peu après, Feyenoord a tout de même trouvé la faille. Gonçalo Borges a percé sur le côté droit et a servi Steijn, qui a bien devancé son adversaire avant de conclure avec autorité. Le remplaçant a célébré son but de manière visiblement très démonstrative et n’a pas pu cacher un large sourire.

Sur Ziggo Sport, Jon Dahl Tomasson a observé cette réaction avec des sentiments partagés. « Moi aussi, je serais heureux, mais je ne célébrerais pas si tu perds de cette manière », a déclaré l’ancien joueur de Feyenoord. « En tant que footballeur, ça ne se montre tout simplement pas. Il s’agit de gagner et tu es tout simplement mené au score. »

Tomasson a toutefois dit pouvoir comprendre en partie Steijn, qui, selon lui, traverse une période difficile et a peu joué. « Je le lui souhaite de tout cœur. J’aurais aussi été super heureux si j’avais marqué un but comme ça, mais je ne l’aurais jamais fait moi-même », a souligné le Danois, qui a dans le même temps qualifié la réaction de Steijn de « pure ».

Youri Mulder a lui aussi eu du mal avec cette célébration excessive. « Un petit peu quand même », a-t-il répondu à la question de savoir si cela l’avait dérangé. « Si c’est le 2-1, tu peux bien célébrer, parce que tu te dis : allez, peut-être qu’on peut encore faire 2-2. Mais là, tu mets le 4-1 alors qu’il reste encore dix minutes. À ce moment-là, tu lèves la main et tu repars le plus vite possible. »

Parmi les supporters de Feyenoord sur X, la manière dont Steijn a célébré son but est également mal passée. « Il célèbre comme un amateur qui marque contre Barcelone... », a écrit un supporter, tandis qu’un autre fan s’est montré encore plus sévère : « Tu ridiculises ton club en allant célébrer le 4-1 avec autant de joie… »

Après la rencontre, Steijn a expliqué à Ziggo Sport pourquoi son but avait eu autant d’effet sur lui. « J’ai toujours eu un rêve, et c’était contre Barcelone », a-t-il raconté. « J’ai dépassé mon père sur énormément de choses en tant que footballeur, mais il y avait encore une chose que je n’avais pas faite, c’était marquer contre Barcelone. »

Sa situation personnelle a également joué dans cette joie débordante. « Je traverse bien sûr une période durant laquelle j’aurais préféré jouer un peu plus de minutes », a expliqué Steijn. « Donc oui, ça fait vraiment du bien de marquer un but comme celui-là. »