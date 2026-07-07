Givairo Read semblait sur le point de quitter le Feyenoord pour rejoindre un grand club européen. Le latéral droit n'est toutefois pas encore parti et ne verrait pas d'inconvénient à jouer encore un an au Kuip, comme il l'a confié à Voetbal International.

« Pour être honnête, je ne sais pas ce que l’avenir me réserve ; tout peut encore arriver. Je n’ai pas l’impression d’avoir à quitter le Feyenoord. Je me sens bien dans cette équipe et j’ai un bon feeling avec le nouvel entraîneur. Mais on ne sait jamais ce qui peut arriver », déclare Read, qui garde toutes les options ouvertes pour son avenir proche.

Plus tôt cette année, il était sur le point de rejoindre Manchester City ou le Bayern Munich, mais le dossier allemand n’a pas abouti. « Cela peut encore se faire. Je ne sais pas exactement où en sont les choses, mon agent s’en occupe. Je ne vais pas mentir : plusieurs clubs se sont manifestés », reconnaît-il.

Un séjour prolongé au Feyenoord reste donc une option crédible. « Je n’ai pas encore été sacré champion avec le Feyenoord, c’est vraiment un objectif. C’est ce que nous visons cette saison, si tout se passe comme prévu. »

Autre objectif personnel : revêtir le maillot de l’équipe nationale des Pays-Bas. « La concurrence est rude avec Denzel Dumfries, Jurriën Timber, Jeremie Frimpong et Lutsharel Geertruida, des joueurs de très haut niveau, je le sais. »

« Mais je dois aussi croire en moi. J’aimerais faire mes débuts avec les Oranje cette saison », déclare l’ambitieux Read, qui a disputé un match avec les Jong Oranje l’année dernière.

Sous contrat avec Feyenoord jusqu’en 2029, sa valeur marchande est estimée à 25 millions d’euros par Transfermarkt.