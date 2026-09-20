Feyenoord a fait forte impression dimanche après-midi en balayant le FC Utrecht 5-0, mais selon Kees Kwakman, un joueur des Rotterdamois a complètement détonné.

Les Rotterdamois avaient déjà pratiquement plié le match à De Kuip avant la pause. Anis Hadj Moussa a inscrit un doublé et Nacho Ferri a également trouvé le chemin des filets, permettant à Feyenoord de regagner les vestiaires avec une confortable avance de 3-0.

Après la pause, Utrecht a toutefois eu une énorme occasion de revenir. Le gardien de Feyenoord Tjark Ernst n’a fait qu’effleurer un centre à ras de terre venu de la ligne de fond de Niklas Vesterlund, offrant soudain une grosse opportunité à Dani de Wit, mais Tsuyoshi Watanabe est encore parvenu à se jeter juste avant la frappe.

Peu après, cela a de nouveau failli mal tourner pour le portier de Feyenoord. Sur une frappe pas vraiment convaincante de De Wit, Ernst a repoussé dangereusement le ballon, permettant à Yoann Cathline de passer tout près d’un but pour Utrecht.

Kwakman regarde la prestation du gardien avec étonnement. « Ce gardien de Feyenoord, mon Dieu... Il rend parfois très compliqués des ballons faciles », a déclaré l’ancien footballeur sur le plateau d’ESPN.

Selon Kwakman, Ernst en a surtout fait bien plus que nécessaire sur cet arrêt dans la deuxième situation. « Là, tu te dis : c’était quand même un arrêt difficile. Alors qu’en le regardant, tu te dis : tu aurais quand même aussi pu le capter. »

Selon l’analyste, Feyenoord s’en est donc bien sorti à deux reprises, même si cela ne changeait rien au rapport de force global à De Kuip. « Feyenoord s’en sort bien deux fois en évitant un but encaissé, mais c’était tout de la part d’Utrecht. C’est évidemment tout simplement beaucoup trop peu de leur part », a ainsi déclaré Kwakman, qui souligne que les visiteurs n’avaient même eu aucun ballon touché dans la surface de réparation rotterdamoise avant la pause.