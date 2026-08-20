Jeremiah St. Juste est revenu à Feyenoord l’hiver dernier, sans parvenir à convaincre. Cette saison, il réalise un départ tonitruant et s’est imposé comme un titulaire sous les ordres de l’entraîneur Giovanni van Bronckhorst. Sur Feyenoord ONE, il revient sur le soutien qu’il a reçu de la part des entraîneurs Van Bronckhorst et Robin van Persie.

Contre le Sparta (0-1), il a formé une charnière centrale avec Thijs Kraaijeveld, tandis que face à Go Ahead Eagles (2-2), c’est Tsuyoshi Watanabe qui évoluait à ses côtés. Tout porte à croire que le défenseur a changé d’approche et qu’il est revenu de la trêve estivale en grande forme.

« J’ai traversé une période difficile, y compris sur le plan privé. Je suis donc désormais beaucoup plus apaisé mentalement, je me sens beaucoup mieux dans ma peau et cela aide aussi clairement mon corps », explique St. Juste. « C’est une différence totale par rapport à mon arrivée ici. »

Le joueur de 29 ans avait été relégué au second plan au Sporting Portugal et est revenu en janvier dans le sud de Rotterdam, où il avait déjà évolué entre 2017 et 2019. « À ce moment-là, je n’étais en réalité pas encore en forme et je voulais absolument me montrer. Je n’avais pas la capacité mentale pour cela, mais j’ai renversé la situation. »

St. Juste reconnaît que cela a représenté un grand défi. « Chaque footballeur a des challenges sur le plan mental, et il arrive qu’on les emmène avec soi au travail. À la période de mon retour, j’avais du mal avec ça. »

Il sent un fort soutien de la part de Feyenoord. Le défenseur central se dit reconnaissant pour l’aide des personnes au sein du club de Rotterdam. « Robin y a joué un rôle important et maintenant, en particulier, Gio, qui a énormément confiance en moi. »

Les deux entraîneurs ont eu de nombreuses discussions avec St. Juste. « Si j’avais quelque chose, je pouvais simplement aller en parler avec eux », confie le rapide défenseur. Il exprime également sa gratitude envers ses coéquipiers. « Nous avons une très bonne ambiance et nous créons un lien de plus en plus fort, qui doit finalement se refléter sur le terrain », conclut-il.