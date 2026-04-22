Un joueur de Feyenoord a récemment envisagé de mettre un terme à sa carrière : « J’y ai pensé à plusieurs reprises. »

Gernot Trauner se dit soulagé de retrouver les terrains avec le maillot du Feyenoord. Le défenseur autrichien l’a confirmé lors d’un long entretien diffusé sur les médias du club. Pendant sa longue rééducation, l’« Apotheker » a plusieurs fois envisagé de mettre un terme à sa carrière.

Âgé de 34 ans, le défenseur central autrichien entame ses derniers mois sous le maillot rouge et blanc. Les premiers soucis sont apparus l’an dernier, avec des douleurs au tendon d’Achille.

Peu après, il s’est également tordu le genou, ce qui a entraîné une intervention chirurgicale. Contre le NEC (1-1), le vétéran est enfin revenu sur les terrains après onze mois d’absence.

Trauner évoque sans détour la période extrêmement difficile qu’il vient de traverser : « J’ai envisagé plusieurs fois d’arrêter. Pour être honnête, j’ai souvent eu ce genre de pensées. »

Pourtant, le défenseur n’est pas du genre à abdiquer. « J’ai toujours gardé espoir. Il était impensable que mon dernier match soit celui de la fin de la saison dernière. Tout allait bien, puis soudain, je ne pouvais plus jouer. C’était inacceptable. »

« Je n’ai pas eu recours à un soutien psychologique, mais les personnes qui m’entourent m’ont beaucoup aidé. Elles ont toujours fait preuve de patience et ont toujours cru en moi », conclut le défenseur expérimenté.

Samedi après-midi, Feyenoord recevra le FC Groningen en Eredivisie pour un duel crucial dans la course à la deuxième place.