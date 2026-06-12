Eloy Room a adressé une pique au NEC via Snapchat. Vendredi, le gardien titulaire de Curaçao a soudainement partagé la photo d’un autocollant où l’on lisait « Nijmegen, va te faire foutre ».

Âgé de 37 ans, Room gardera les buts de Curaçao lors de la prochaine Coupe du monde. Le portier du Miami FC évolue au sein de The Blue Wave aux côtés du défenseur prometteur du NEC, Deveron Fonville.

Snapchat

Pourtant, Room n’a jamais caché son penchant pour Vitesse : il y a disputé 189 matchs officiels. Ce n’est pas la première fois qu’il provoque le club de Nimègue.

En 2024, il avait déjà répondu à un supporter du NEC qui l'insultait en ligne : « Encore un. Gagne d'abord un titre, ensuite tu pourras t'asseoir à notre table. »

La situation est d’autant plus surprenante que Room est né à Nimègue et a été formé au NEC entre 1998 et 2001.

Il est clair qu’il n’est plus le bienvenu au stade Goffert. Dimanche, il affrontera l’Allemagne avec Curaçao.

Il honorera ainsi sa 70e sélection avec la sélection insulaire. En 2010, il portait encore les couleurs des Jong Oranje chez les espoirs néerlandais.