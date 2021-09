Un joueur de Chelsea cambriolé en plein match

Reece James a publié un message sur les réseaux sociaux afin de retrouver ceux qui lui ont volé ses médailles de Ligue des Champions et de l'Euro.

Reece James a lancé un appel à l'aide à sa communauté pour identifier les individus impliqués dans le vol d'un coffre-fort à son domicile qui contenait ses médailles de la Ligue des champions et de l'Euro 2020.

Le défenseur de Chelsea a ajouté une publication sur son compte Instagram confirmant que sa maison a été cambriolée le 14 septembre, alors que le défenseur était en déplacement avec les Blues pour le match contre le Zenit St Petersburg.

Quatre clips de vidéosurveillance ont également été publiés avec le post sur les médias sociaux, James appelant à l'aide pour identifier les personnes impliquées.

Que s'est-il passé ?

James a confirmé que, pendant qu'il jouait avec Chelsea lors de sa victoire 1-0 en Ligue des champions contre le Zenit mardi soir, son domicile a été cambriolé et un coffre-fort a été volé.

Le contenu du coffre comprenait les médailles de vainqueur de la Ligue des champions et de la Super Coupe de l'UEFA du défenseur anglais, ainsi que sa médaille de finaliste du Championnat d’Europe avec l’Angleterre.

Le joueur de 21 ans a également joint quatre clips contenant des images des caméras de vidéosurveillance installées à l'extérieur de sa maison, qui montrent les individus avant et après qu'ils aient accédé à la résidence du joueur.

Qu'a dit James à ce sujet ?

Dans un message posté sur son compte Instagram, James a écrit : "Dans la soirée du 14 septembre 2021, alors que je jouais pour mon club lors du retour de la Ligue des champions, un groupe de lâches voleurs a fait irruption dans ma maison."

"Ils ont réussi à soulever collectivement un lourd coffre-fort contenant quelques objets personnels dans leur voiture. Je ne garde jamais de bijoux chez moi, donc tout ce qui se trouvait dans le coffre était ma médaille de vainqueur de la Ligue des champions, ma médaille de vainqueur de la Supercoupe et ma médaille de finaliste de l'Euro 2020."

"Ces médailles ont été gagnées en représentant Chelsea et l'Angleterre - des honneurs qui ne pourront jamais m'être retirés, que j'aie ou non les médailles physiques pour le prouver."

"Néanmoins, je fais appel à tous mes fans de Chelsea et d'Angleterre pour m'aider à identifier et à dénoncer ces individus de bas étage qui ne pourront jamais être tranquilles car les preuves s'accumulent contre eux."

"La police, mes conseillers et le Chelsea FC (et bien d'autres) sont tous derrière moi car nous avons des pistes solides sur l'identité des coupables. Nous nous rapprochons d'eux."

"Heureusement, personne n'était présent lors du cambriolage, mais je tiens à ce que vous sachiez tous que je suis sain et sauf. J'apprécie vraiment d'avoir la possibilité de vous raconter ma mésaventure et j'espère qu'ensemble nous pourrons attraper ces individus et rendre justice là où elle est due."