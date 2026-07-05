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Niklas Sule Borussia Dortmund 2025Getty Images
Bart DHanis

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Un joueur de Bundesliga (30 ans), comptant 49 sélections en équipe nationale, s’engage de manière inattendue au huitième échelon du football allemand

Niklas Süle repousse finalement sa retraite. Le défenseur a signé au SV Tiefenbach, club de huitième division allemande, comme l'a officialisé le club sur ses canaux officiels.

En mai dernier, le défenseur central, qui totalise 49 sélections avec l’Allemagne, avait annoncé sa retraite sportive, épuisé par de multiples blessures au genou et lassé du football de haut niveau.

Après une nouvelle blessure au genou, subie il y a quelques semaines lors de la défaite en championnat contre Hoffenheim (2-1), il avait pris sa décision définitive.

Mais le défenseur de trente ans a finalement choisi de prolonger sa carrière en s’engageant avec le SV Tiefenbach, club de huitième division.

Süle s’est surtout illustré au Borussia Dortmund, où il a disputé 77 matchs. Au cours d’une carrière 100 % allemande, il a également porté les couleurs du Bayern Munich (114 rencontres) et de Hoffenheim (108 apparitions).

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