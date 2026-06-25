Wouter Vrancken est le nouvel entraîneur du Heart of Midlothian. Âgé de 47 ans, le technicien, qui était également pressenti pour prendre les rênes du Feyenoord en début de mois, arrive en provenance du club belge de Saint-Trond.

Le club d’Édimbourg, également connu sous le nom de Hearts, a frôlé le cinquième titre de champion d’Écosse la saison passée, le premier depuis 1960. Il a occupé la première place du classement jusqu’à la dernière journée.

Mais, lors de cette ultime levée, les joueurs d’Édimbourg se déplaçaient sur la pelouse du Celtic. Un match nul aurait suffi aux Hearts, cependant ils se sont inclinés 3-1, offrant ainsi un nouveau titre aux Hoops.

Cette excellente saison a toutefois coûté son entraîneur aux Hearts : Derek McInnes a en effet rejoint les Rangers. Dans leur quête d’un successeur, les médias écossais ont notamment cité la semaine dernière René Hake, qui avait lui aussi été limogé par le Feyenoord au début du mois de son poste d’entraîneur adjoint de Robin van Persie.

Finalement, les Hearts ont opté pour Vrancken et Hake reste donc sur le bord du terrain. Ce n’est pas la première fois cet été : le Néerlandais avait déjà été pressenti pour prendre les commandes du Sparta Rotterdam et de Leicester City, mais ces clubs ont également préféré d’autres candidats.

Vrancken avait décidé de ne pas prolonger son contrat avec Saint-Trond, qui expirait cet été, et cherchait donc un nouveau défi. Chez les Belges, il a connu de grands succès : il a terminé troisième la saison dernière, décrochant ainsi une place en Ligue Europa. Le club belge a ainsi écrit une page de son histoire : jamais auparavant il n’avait réussi à se qualifier pour une compétition européenne.

Il y a deux semaines, le site 1908.nl présentait encore Vrancken comme « un candidat sérieux » pour prendre les commandes du Feyenoord, avant que les Rotterdamois ne se tournent finalement vers Giovanni van Bronckhorst.