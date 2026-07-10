Un joueur clé de la Belgique forfait lors de la préparation du quart de finale contre l'Espagne

Youri Tielemans s'est blessé lors de l'échauffement précédant le match de la Coupe du monde contre l'Espagne. Le milieu de terrain d'Aston Villa, pilier des DiablesRouges, sera remplacé par Hans Vanaken.

« Nous étions juste au cercle central lorsque Youri Tielemans a disparu vers les vestiaires en compagnie d’un des médecins », raconte un journaliste de Sporza. « Nous pensions qu’il reviendrait, mais nous voyons désormais Hans Vanaken s’échauffer avec l’équipe A. »

« Il me semble donc qu’il remplace Tielemans. Le médecin est d’ailleurs sorti en secouant la tête devant les joueurs. Cela signifie que Tielemans ne pourra pas disputer le match. »

« Quoi qu’on en dise, c’est une perte considérable », réagit l’analyste Imke Courtois. « Tielemans a vraiment réalisé un excellent tournoi, et pas seulement contre le Sénégal. »

« Il va falloir assurer une double couverture face à Yamal, Baena, Cucurella… On comptera donc sur les milieux défensifs pour venir en renfort, et c’est tout de même un peu plus facile avec Tielemans qu’avec Vanaken. »

Wesley Sonck préfère voir le verre à moitié plein : « C’est dommage qu’il ne soit pas de la partie, mais on réclame depuis le début une place de titulaire pour Vanaken afin d’apporter un plus sur le plan technique. Et tout à coup, l’équipe gagne en hauteur », analyse l’ancien attaquant de l’Ajax.

Composition de l’Espagne : Simón ; Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella ; Rodri, Olmo, Ruiz ; Yamal, Oyarzabal, Baena.

Composition de la Belgique : Courtois ; Castagne, Ngoy, Mechele, De Cuyper ; Vanaken, De Bruyne, Raskin ; Trossard, De Ketelaere, Doku.