Paul Lozano, joueur de l’Espanyol, a désactivé son compte personnel Instagram après une campagne de harcèlement menée par des supporters du FC Barcelone, en réaction aux incidents survenus lors du « derby de Catalogne » samedi dernier.

L’attaquant s’est chauffé avec plusieurs joueurs du Barça après la défaite de son équipe (4-1) au Camp Nou, lors de la 31^e journée de Liga.

Si la rencontre a été animée sur la pelouse, la polémique a surtout éclaté dans le tunnel menant aux vestiaires, où le staff perico a dénoncé le comportement des joueurs blaugranas.

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Lozano s’est retrouvé au cœur d’une altercation verbale avec plusieurs joueurs du Barça, dont le Portugais João Cancelo.

Lozano a manifesté sa déception après cette altercation. Interrogé sur les propos précis tenus par les Barcelonais, le milieu de terrain a préféré ne pas entrer dans les détails, déclarant à la chaîne « DAZN » : « Peu importe, seul le football compte... Tout le monde a vu le respect qu’ils ont pour leurs collègues professionnels… Je n’ai rien à ajouter. »

Il a ensuite précisé la nature de l’incident : « Cela n’avait rien à voir avec Cancelo. Ce genre de choses arrive sur un terrain de football. Ils ont essayé de me provoquer un peu parce qu’ils avaient gagné, c’est tout… Quand on perd, il faut l’accepter… C’est toujours la même chose, ça n’a pas d’importance. »

Ces tensions, parties du tunnel et relayées sur les réseaux sociaux, ont poussé le milieu de terrain à quitter Instagram pour échapper aux attaques croissantes des supporters adverses.