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Francois LetexierIMAGO
Siep Engelen

Traduit par

Un joueur clé a explosé d’énervement devant les caméras et a sévèrement critiqué François Letexier à l’issue du match haletant de la Coupe du monde entre l’Argentine et l’Égypte

Argentine vs Égypte
Argentine
Égypte
Coupe du monde
F. Letexier
M. Ziko

L'Égypte crie au vol après le sauvetage in extremis de l'Argentine en Coupe du monde. Longtemps bien parties pour l'emporter, les Pharaons ont vu la rencontre leur échapper dans le money time. L'arbitre François Letexier a été au cœur des contestations. 

Un but de Mostafa Ziko a d’abord été refusé après intervention du VAR, même si l’attaquant a finalement inscrit le 0-2 dix minutes plus tard. Puis, en temps additionnel, Letexier a refusé d’annuler le 3-2 de l’Argentine, déclenchant la colère égyptienne. 

« Nous avons livré un match fantastique face au champion du monde en titre. Mais l’arbitre, François Letexier, s’est montré clairement partial dès le tout début de la rencontre », a protesté Mostafa Ziko au nom de toute l’équipe après la rencontre. « Il n’a cessé d’essayer de nous freiner et a voulu nous faire taire sur le terrain. » 

« La véritable victoire est pour nous », poursuit Zizo, imperturbable. « Que Dieu nous vienne en aide. Je félicite l’Argentine et l’arbitre pour leur victoire. » 

Bien qu’il félicite l’Argentine, il refuse de se résigner : « L’arbitre n’a pas été équitable. C’est une injustice flagrante. Dès le début du match, il a anéanti les efforts d’un pays tout entier. » 

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À déterminer
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« Il est inacceptable d'être éliminés ainsi alors que nous menions 2-0 contre l'Argentine. Le résultat de la Coupe du monde est arrangé d'avance. Allah nous suffit », a-t-il ajouté. 

Côté argentin, le soulagement est immense. Sous le coup de l’émotion, le sélectionneur Lionel Scaloni renonce à s’exprimer, tandis que l’homme du match, Enzo Fernández, avoue avoir « attendu trois ans » pour vivre cet instant.

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