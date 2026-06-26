Pico López, défenseur du Cap-Vert, assure que son équipe abordera l’Arabie saoudite avec le même respect qu’elle a manifesté face à l’Espagne en Coupe du monde, lors de ce match décisif pour la qualification.

Les deux sélections s’affronteront samedi à l’aube au stade NRG de Houston (États-Unis), lors de la troisième et dernière journée de la phase de groupes de la Coupe du monde 2026.

Lors d’une conférence de presse, dont les propos sont rapportés par le journal saoudien « Al-Sharq Al-Awsat », il a déclaré : « Nous avons reçu un soutien incroyable de partout dans le monde, c’était vraiment exceptionnel. J’ai du mal à croire que nous en soyons arrivés là. »

Il a ajouté : « La qualification pour ces tournois se mérite ; il faut travailler dur, et la fédération a sans aucun doute déployé des efforts considérables pour réunir les meilleurs talents disponibles. Cela n’a pas été facile, mais nous n’avons jamais cessé d’y croire. »

« Nous avons décroché un précieux point face à l’Espagne, et ce groupe a la conviction et la confiance nécessaires pour rivaliser avec les meilleures nations », a-t-il ajouté.

Il a conclu : « Ce match contre l’Arabie saoudite est celui où les deux équipes pensaient pouvoir obtenir un résultat positif ; elles visaient toutes deux les trois points, et rien n’a changé. »

Il conclut : « Nous allons chercher la victoire et nous verrons ensuite ce que le terrain nous réservera. Il n’y a pas d’équipe faible ici ; nous aborderons l’Arabie saoudite avec le même respect que celui accordé à l’Espagne et à l’Uruguay. »

Une victoire est impérative pour les deux formations afin d’accéder aux seizièmes de finale, sans devoir compter sur le classement des meilleurs troisièmes.

L’Arabie saoudite pointe à la quatrième et dernière place du groupe H avec un seul point, à une longueur de l’Uruguay et du Cap-Vert, tandis que l’Espagne mène la danse avec quatre unités.