« Un joueur ayant disputé 215 matchs sous les couleurs du Real Madrid pourrait rejoindre la Premier League »

Eduardo Camavinga (23 ans) pourrait quitter le Real Madrid cet été, selon MARCA. La Premier League semble être la destination la plus logique pour l'international français.

Le Real Madrid a recruté Camavinga à l'été 2021 pour 31 millions d'euros en provenance du Stade Rennais. Depuis, il a disputé 215 matches officiels.

Comme Camavinga se retrouve plus souvent qu'il ne le souhaiterait sur le banc, il envisage de quitter Madrid. Parallèlement, le Real ne le considère plus comme intransférable.

Cela s'explique principalement par le fait que Camavinga n'a jamais vraiment réussi à percer comme on l'attendait après le départ de Toni Kroos et Luka Modric. Sous différents entraîneurs, il a surtout été utilisé comme joueur de rotation à divers postes.

Le Real Madrid n'est pas pressé de vendre Camavinga, mais serait ouvert à des offres substantielles en provenance de la Premier League, selon des sources espagnoles.

Le Paris Saint-Germain ne semble pas être une option pour le moment, le vainqueur de la Ligue des champions n'ayant pas besoin de milieux de terrain.

Camavinga est sous contrat avec le Real Madrid jusqu'à la mi-2029. Selon Transfermarkt, il vaut au moins 50 millions d'euros.