Un joueur ayant disputé 132 matchs sous les couleurs de Twente a refusé de se présenter au premier entraînement

Mees Hilgers était absent lundi à la première séance d’entraînement du FC Twente, selon Tubantia. Le club d’Enschede dit être « très surpris » par cette absence soudaine du défenseur.

Le premier entraînement de la saison était pourtant programmé ce lundi, et le défenseur était attendu. « Il aurait dû être là », a réagi le club auprès du journal local.

Cette situation surprend d’autant plus qu’Hilgers et le club semblaient avoir trouvé un accord en fin de saison dernière.

À l’issue d’une saison 2022-2023 perturbée par de graves blessures et des discussions contractuelles laborieuses, le défenseur, alors en fin de contrat, semblait parti pour quitter le club avant que Twente n’annonce, fin mai, une prolongation d’un an.

Né à Amersfoort, il porte les couleurs de Twente depuis 2011 et a disputé 129 matchs officiels avec l’équipe première.

Selon Transfermarkt, sa valeur marchande s’élève toujours à 4 millions d’euros. En raison de cette prolongation automatique, le défenseur, quadruple international indonésien, n’a donc pas pu partir libre de tout contrat.

Le défenseur n’a plus joué depuis le 25 mai 2025, ce qui suggère qu’il pourrait déjà avoir disputé son dernier match sous les couleurs tchèques.