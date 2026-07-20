Donald Trump a occupé le devant de la scène dimanche soir au MetLife Stadium, à l’issue de la finale de la Coupe du monde remportée par l’Espagne face à l’Argentine (1-0). Il a d’abord remis le trophée aux champions espagnols, puis les médailles d’argent aux vice-champions argentins.

La remise du trophée a toutefois été marquée par un léger malaise : Trump est resté sur la scène alors que Rodri s’apprêtait à soulever la coupe, surprenant le milieu de terrain qui l’a observé s’immiscer parmi les joueurs en liesse.

La cérémonie de remise des médailles a également connu un accroc, comme le montrent de nouvelles images. Trump se tenait aux côtés du président de la FIFA, Gianni Infantino, pour féliciter les joueurs d’une poignée de main. Un joueur, cependant, ne semblait guère disposé à le faire.

On voit Cristian Romero ignorer Trump, refusant tout regard ou poignée de main. Le défenseur argentin prend d’abord sa médaille des mains d’Infantino, puis poursuit son chemin sans réagir au président américain.

La séquence provoque de nombreuses réactions en ligne : sur les réseaux sociaux, l’indifférence affichée envers l’ancien président prête à rire.