La défaite en finale de la Coupe du monde a été un coup dur pour Leandro Paredes. Le milieu de terrain de Boca Juniors n'a pas su maîtriser ses émotions après la défaite face à l'Espagne. Kenneth Perez, analyste à la NOS, se montre particulièrement sévère à l'égard de Paredes, entre autres.

Dominés tout au long de la rencontre au New Jersey, les Argentins n’ont jamais réussi à se créer de véritables occasions. Ils se sont surtout illustrés par des fautes appuyées, parfois même perfides, à l’initiative de Paredes, Nicolás Otamendi et Nicolás Tagliafico.

Des images captées juste après la finale montrent Paredes saisissant violemment le défenseur espagnol Eric García à la gorge, avant de faire tomber Gavi au sol. L’arbitre Slavko Vincic a finalement brandi un carton rouge à l’encontre du milieu argentin pour ces excès.

« Ils méritent vraiment de perdre », assène Pérez. « Aucun tir, ils s’en vont de manière tellement embarrassante. Ça me met vraiment en colère. De vouloir jouer un match comme ça, avec ce genre de comportement. »

« Certes, l’Espagne, supérieure, vous presse dans votre camp. Mais chercher à obtenir un résultat de cette façon est scandaleux pour l’Argentine. »

« Je m’en fiche que ce soit leur style, c’est tout simplement embarrassant ! Paredes, Tagliafico, Otamendi… Putain de merde ! On est des passionnés de football, non ? Je sais qu’une finale peut ressembler à une partie d’échecs, mais ça n’avait rien à voir avec ça », a-t-il conclu.