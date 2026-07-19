Goal.com
En direct
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.

NE MANQUEZ PAS UN SEUL INSTANT DE LA COUPE DU MONDE

Votre accès illimité aux résultats, aux mises à jour en direct et aux analyses
Découvrir
ParedesGetty
Jonathan van Haaster

Traduit par

Un joueur argentin a étranglé un joueur espagnol après la finale de la Coupe du monde et a écopé d’un carton rouge, s’exclamant : « C’est scandaleux, c’est embarrassant ! »

Espagne vs Argentine
Espagne
Argentine
Coupe du monde
L. Paredes

La défaite en finale de la Coupe du monde a été un coup dur pour Leandro Paredes. Le milieu de terrain de Boca Juniors n'a pas su maîtriser ses émotions après la défaite face à l'Espagne. Kenneth Perez, analyste à la NOS, se montre particulièrement sévère à l'égard de Paredes, entre autres.

Dominés tout au long de la rencontre au New Jersey, les Argentins n’ont jamais réussi à se créer de véritables occasions. Ils se sont surtout illustrés par des fautes appuyées, parfois même perfides, à l’initiative de Paredes, Nicolás Otamendi et Nicolás Tagliafico.

Des images captées juste après la finale montrent Paredes saisissant violemment le défenseur espagnol Eric García à la gorge, avant de faire tomber Gavi au sol. L’arbitre Slavko Vincic a finalement brandi un carton rouge à l’encontre du milieu argentin pour ces excès.

« Ils méritent vraiment de perdre », assène Pérez. « Aucun tir, ils s’en vont de manière tellement embarrassante. Ça me met vraiment en colère. De vouloir jouer un match comme ça, avec ce genre de comportement. »

« Certes, l’Espagne, supérieure, vous presse dans votre camp. Mais chercher à obtenir un résultat de cette façon est scandaleux pour l’Argentine. »

« Je m’en fiche que ce soit leur style, c’est tout simplement embarrassant ! Paredes, Tagliafico, Otamendi… Putain de merde ! On est des passionnés de football, non ? Je sais qu’une finale peut ressembler à une partie d’échecs, mais ça n’avait rien à voir avec ça », a-t-il conclu.

Publicité

VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google