Un joueur anglais victime de chantage par une prostituée transexuelle

La célébrité a (aussi) ses mauvais côtés. Un joueur anglais "connu de tous" l’a appris à ses dépens en faisant appel à plusieurs reprises aux services d’une prostituée transexuelle, révèle ce samedi le tabloïd britannique The Sun, qui a conservé son identité secrète.

L’affaire remonte au confinement

L’affaire remonte au mois d’avril 2021, en plein confinement, racontent nos confrères. Cette "star de Premier League" a contacté la prostituée après avoir découvert son profil sur internet, et il lui a rendu visite à plusieurs reprises pour un tarif de 150 livres (environ 175 euros, ndlr) par rapport.

England footballer in £30K blackmail plot after sleeping with £150 escort https://t.co/y6R3T506Xm — The Sun (@TheSun) May 6, 2022

Jusqu’ici, tout va "bien". Sauf que la professionnelle du sexe a secrètement enregistré le joueur, sauvegardé ses SMS et l’a photographié dans sa voiture, en train d’attendre à l’extérieur de son appartement situé dans le centre-ville.

Un chantage à hauteur de 35.000 euros

Pour quelle raison ? Pour le faire chanter, à hauteur de 30.000 livres, soit 35.000 euros. Et le joueur, qui a toujours pensé que ces relations sexuelles resteraient secrètes, a mis la main au portefeuille pour empêcher l’histoire d’être révélée.

Mais, à force, il a fini par se rendre à la police afin de mettre fin à ce chantage. La prostituée transexuelle a été arrêtée, et interrogée… puis finalement relâchée. Et pour cause : le joueur a refusé de témoigner et donc de participer à l’enquête, au grand dam des forces de l’ordre.

Enquête finalement classée !

L’enquête a donc été classée. "Il avait vraiment peur que son nom sorte. Il voulait simplement enterrer l’affaire et il a refusé de coopérer. La police avait besoin de voir les messages, les virements bancaires. Il a refusé et ils ont donc classé l’affaire", a expliqué une source proche du dossier.