Un joueur amateur écope d'une sanction bizarre de la part de la KNVB après une agression délibérée

Tolga Ö. a été condamné par le tribunal de Breda à soixante heures de travail d'intérêt général à la suite d'une faute très violente commise lors d'un match amateur. Ce footballeur de 21 ans, originaire de Den Bosch, a été reconnu coupable de coups et blessures ayant entraîné des lésions corporelles graves. Son adversaire, Martin Kuijer, a subi une fracture compliquée du péroné, des entorses aux chevilles et des ligaments déchirés.

L'incident s'est produit le 18 février 2024 lors du match entre Cluzona et le FC Engelen. L'équipe de Wouw menait alors confortablement 6-0. Ce match à sens unique a soudainement pris une tournure extrêmement violente.

Kuijer venait de marquer et avait récupéré le ballon peu après. Il s'était lancé à l'attaque vers le but, le ballon bien devant lui. Tolga Ö. s'est lancé à sa poursuite et a opté pour un tacle glissé par derrière.

Ce faisant, il n’a pas touché le ballon, mais a percuté de plein fouet la jambe de l’attaquant, juste au-dessus de la cheville. Kuijer a dû être transporté à l’hôpital en ambulance et y a été opéré. Les conséquences de cette faute sont encore perceptibles pour l’attaquant.

Le tribunal a jugé sévèrement l'action de Ö. « Il n'aurait jamais pu toucher le ballon. Le ballon était bien en avant de l'attaquant et Tolga était derrière lui. Il a effectué un tacle glissé violent, crampons en avant », indique le jugement. « Il a sciemment accepté le risque de toucher non pas le ballon, mais l'attaquant. »

Les témoins étaient également unanimes dans leur jugement sur le tacle. Il a été question d’« un tacle en plein vol, une petite attaque » et d’« une attaque délibérée avec les crampons en avant ». L’arbitre a immédiatement donné un carton rouge pour une faute commise avec une intensité excessive.

Fait remarquable, l’entraîneur du FC Engelen lui-même a également formulé de vives critiques. Selon lui, Ö. était frustré après avoir perdu le ballon et cherchait délibérément à commettre une faute. Il a qualifié l’action de « violente et imprudente ».

Outre la peine de travail d'intérêt général, Ö. doit verser une indemnisation de plus de 12 000 euros, comprenant les frais médicaux et une indemnité pour préjudice moral.

Suspension par la KNVB

La KNVB a infligé à Ö. une suspension de « seulement » six matchs. Entre-temps, tant l'auteur que la victime ont quitté leurs clubs. Kuijer souffre toujours des séquelles de cette grave blessure.