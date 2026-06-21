Emerse Faé ne cache pas sa déception après la défaite 2-1 de la Côte d’Ivoire face à l’Allemagne en Coupe du monde. Le sélectionneur des Éléphants regrette également le manque de fair-play d’un joueur allemand.

L’arrière droit Wilfried Singo, blessé à la 80^e minute, avait envoyé le ballon en touche pour se faire soigner. Mais Nathaniel Brown, plutôt que de le renvoyer courtoisement à la Côte d’Ivoire, a immédiatement relancé l’attaque allemande.

À l’issue de la rencontre, Faé a interpellé Brown au sujet de cet incident. « Je lui ai dit de rester modeste. Il a réalisé un grand match, mais il n’a pas à se montrer irrespectueux. Que ce soit parce qu’il est mené 1-1 ou parce qu’il veut gagner », a-t-il déclaré dans plusieurs médias.

« Nous aurions aimé voir davantage de fair-play de la part de l’Allemagne. Nous aurions souhaité qu’ils nous rendent le ballon lorsque Singo s’est blessé. C’est une grande nation du football et nous prenons exemple sur eux. J’ai donc été déçu par leur manque de fair-play », a déclaré le sélectionneur des Éléphants, visiblement affecté.

Les Éléphants avaient pourtant ouvert le score dès la première période par Franck Kessié et mené 1-0 pendant une bonne partie du match. Julian Nagelsmann a alors fait preuve de sang-froid en lançant le remplaçant Deniz Undav, auteur de l’égalisation puis du but victorieux dans les tout derniers instants du temps additionnel.

« Les deux équipes méritaient la victoire et ont eu des occasions de l’emporter. Félicitations à l’Allemagne, elle a remporté le match grâce à son expérience », a-t-il déclaré en rendant hommage à la formation allemande, déjà à six points au compteur après deux journées.

« Nous avons livré un superbe match et je suis extrêmement fier de la façon dont mes joueurs ont tenu tête à l’un des favoris du tournoi. Nous devons tirer les leçons de cette défaite pour la suite de la compétition », a déclaré le combatif sélectionneur de la Côte d’Ivoire.

Avec trois points au compteur, acquis grâce à leur victoire 1-0 sur l’Équateur, les Éléphants peuvent valider leur billet pour les seizièmes de finale d’un simple match nul contre le Curaçao, même si l’Équateur l’emporte sur l’Allemagne. Leur succès face à la formation sud-américaine pourrait bien faire la différence au moment du décompte final.