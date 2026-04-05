« Un joueur absent fait son retour »… Le Maroc reçoit un coup de pouce avant la Coupe du monde

Le staff technique de l'équipe nationale du Maroc, dirigé par Mohamed Wahbi, a reçu une bonne nouvelle à quelques mois de sa participation à la phase finale de la Coupe du monde, qui se déroulera cet été aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

Le tirage au sort de la Coupe du monde a placé les « Lions de l'Atlas » dans le groupe C, aux côtés du Brésil, d'Haïti et de l'Écosse.

Wahbi espère pouvoir compter sur ses meilleurs joueurs pour la liste qui participera à la Coupe du monde, mais il attendra le dernier moment pour se décider, craignant qu'un joueur ne se blesse.

Ce dimanche, Wahbi a reçu une bonne nouvelle d'Espagne, après le retour de l'attaquant marocain Marouane Sanadi sous le maillot de l'Athletic Bilbao. Ce dernier a participé à la défaite de son équipe face à Getafe (0-2), lors d'un match qui a marqué son retour officiel sur les terrains après une longue absence pour cause de blessure.

Le joueur de 25 ans avait subi en novembre une opération au genou pour soigner une déchirure du ménisque.

Cette blessure l'avait contraint à manquer la dernière édition de la Coupe d'Afrique des nations, ce qui avait poussé l'ancien sélectionneur Walid Regragui à se tourner vers d'autres options au poste d'attaquant.

Le joueur marocain est désormais prêt à reprendre le rythme des matchs, et l'entraîneur de l'équipe, Ernesto Valverde, devrait compter sur lui progressivement lors des prochaines rencontres.

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