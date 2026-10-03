L'Anglais Jarell Quansah, défenseur du Bayer Leverkusen, est entré dans le viseur du Real Madrid, qui souhaite renforcer sa défense lors du prochain mercato estival, grâce à la capacité du joueur à occuper plusieurs postes défensifs.

Selon le journal allemand « Bild », le Real Madrid suit de près Quansah, et José Mourinho, l'entraîneur de l'équipe, voit en ce défenseur anglais une option appropriée pour renforcer l'arrière-garde, notamment en raison de sa polyvalence à plusieurs postes défensifs.

Quansah est lié au Bayer Leverkusen par un contrat courant jusqu'en juin 2030, après avoir rejoint le club allemand à l'été 2025 en provenance de Liverpool, lequel conserve, selon le rapport, une clause de rachat du joueur pour 70 millions d'euros jusqu'au 15 juin.

En revanche, d'autres rapports indiquent que Leverkusen pourrait accepter le départ du défenseur anglais pour environ 50 millions d'euros, ce qui pourrait ouvrir la voie à des négociations concernant son avenir lors du prochain mercato estival.

L'intérêt des clubs pour Quansah ne se limite pas au Real Madrid, puisque le défenseur fait l'objet du suivi de plusieurs clubs européens, en raison de sa polyvalence défensive, ce qui le place parmi les options envisagées pour renforcer l'arrière-garde de la Maison Blanche.