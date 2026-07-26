Un joker aux multiples solutions : comment Al-Hilal peut-il tirer profit du magicien de la Premier League ?

Al-Hilal cherche à renforcer sa ligne d'attaque avec un transfert de grande envergure, et il semble que le Sénégalais Iliman Ndiaye soit devenu l'une des principales options étudiées par la direction.

Bien que le transfert ne soit pas encore finalisé, le joueur possède des qualités qui font de lui une pièce tactique idéale pour le projet de l'Italien Simone Inzaghi, et non un simple ailier qui vient s'ajouter à l'effectif.

Une flexibilité tactique qui offre de nouvelles solutions à Inzaghi

La principale caractéristique de Ndiaye est sa capacité à évoluer à plusieurs postes offensifs avec la même efficacité. Le Sénégalais peut occuper les postes d'ailier droit comme d'ailier gauche.

Il excelle également en soutien de l'attaquant ou comme attaquant mobile, ce qui offre à Inzaghi une grande liberté pour modifier son schéma tactique en cours de match, sans avoir besoin de procéder à de nombreux changements.

En cas de finalisation du transfert, Ndiaye devrait occuper le poste d'ailier droit, avec Kresencio Summerville dans le couloir gauche, ce qui rendrait Al-Hilal plus varié et plus rapide dans le dernier tiers, avec une plus grande capacité à changer de position et à déstabiliser les défenses adverses.

Pas seulement un ailier : un meneur de jeu supplémentaire

La véritable valeur de Ndiaye ne réside pas seulement dans sa vitesse ou ses qualités individuelles, mais dans sa manière de gérer le ballon.

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Le joueur possède une vision de jeu remarquable et excelle dans la création d'occasions et les passes entre les lignes, ce qui le rapproche davantage d'un meneur de jeu avancé que d'un ailier classique se contentant d'évoluer sur la ligne et d'envoyer des centres.

Cet atout offre à Al-Hilal un joueur capable de participer à la construction de l'attaque et allège la pression sur les milieux de terrain, en particulier dans les matches qui nécessitent des solutions individuelles ou des passes décisives dans les espaces réduits.

Une arme redoutable dans les transitions offensives

Inzaghi s'appuie largement sur les transitions rapides, l'un des principaux points forts de Ndiaye. Le joueur excelle pour s'élancer dans les espaces dès la récupération du ballon, que ce soit en courant derrière les défenseurs ou en portant le ballon sur de longues distances. Il possède également la capacité de prendre la bonne décision dans le dernier tiers.

La présence d'un joueur aux telles caractéristiques rendra Al-Hilal plus dangereux en contre-attaque, notamment avec la vitesse de Summerville sur le côté opposé, ce qui offre à l'équipe une arme offensive difficile à arrêter pour n'importe quel adversaire.

Une concurrence saine, pas une crise offensive

Certains pourraient penser que l'arrivée de Ndiaye créera un embouteillage dans la ligne d'attaque, mais la réalité indique le contraire. Al-Hilal s'apprête à disputer une longue saison au cours de laquelle l'équipe jouera plusieurs compétitions nationales et continentales, ce qui nécessite la présence de plus d'un joueur capable d'évoluer à plusieurs postes.

De plus, la polyvalence des postes de Ndiaye offre à Inzaghi une grande flexibilité dans la rotation des joueurs, sans que le niveau technique en soit affecté, ce qui réduit la fatigue et les blessures et préserve la disponibilité de tous les éléments.

Un transfert qui pourrait changer le visage d'Al-Hilal

Si Al-Hilal parvient à conclure le transfert, il n'aura pas seulement ajouté un nouvel ailier, mais un joueur qui rehausse la qualité de tout le dispositif offensif.

Ndiaye possède la vitesse, la technique, la vision et la capacité de marquer et de faire marquer, en plus de sa flexibilité tactique que recherche tout entraîneur.

C'est pourquoi le transfert d'Iliman Ndiaye pourrait être l'un des plus importants d'Al-Hilal cet été, car il n'ajoute pas seulement un grand nom, mais offre à Inzaghi de multiples options offensives et augmente la capacité de l'équipe à concourir pour tous les titres lors de la nouvelle saison.