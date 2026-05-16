Un jeune talent du Feyenoord pourrait quitter les Pays-Bas pour l’Allemagne ou l’Angleterre

Selon Voetbal International, Jan Plug suscite beaucoup d’intérêt. Plusieurs clubs étrangers ont récemment pris des renseignements auprès du Feyenoord au sujet de ce défenseur de 21 ans.

Selon Joost Blaauwhof, plusieurs formations ont pris des renseignements sur le natif de Katwijk. L’Austria Vienne, Watford, Queens Park Rangers et le champion danois Aarhus GF figurent parmi les clubs ayant interrogé Feyenoord au sujet du défenseur.

Des formations de la 2. Bundesliga ont par ailleurs pris contact avec son entourage pour vérifier si le latéral gauche était disposé à changer d’air », ajoute le journaliste.

Le défenseur, qui a passé les six derniers mois en prêt au FC Dordrecht, ne souhaite pas quitter définitivement Feyenoord et se dit prêt à repartir une nouvelle fois pour gagner en expérience.

Cette fois, Feyenoord envisagerait un prêt en Eredivisie : Excelsior apparaît comme une destination logique, même si d’autres formations du milieu de tableau se sont aussi manifestées, d’après Blaauwhof.

Le natif de Katwijk espère toujours s’imposer au De Kuip : il a pour l’instant disputé neuf matchs officiels avec l’équipe première de Feyenoord.

Sous les couleurs de Dordrecht, il a disputé quatorze matchs officiels. Précision utile : Dirk Kuijt, l’entraîneur des Schapekoppen, n’est autre que son oncle.