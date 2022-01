Un jeune prodige brésilien fait chavirer l'Europe

L'attaquant de Palmeiras, Endrick Felipe Moreira de Sousa, n'a que 15 ans et n'a pas encore joué un seul match chez les seniors, mais il est déjà surveillé par les plus grands clubs européens, le Real Madrid étant en tête de la course pour obtenir sa signature.

Des vidéos sont apparues ces derniers mois montrant les exploits d'Endrick au niveau des jeunes, où il a un record impressionnant de buts. Plus récemment, il a marqué un coup de tête spectaculaire lors du Copinha, un tournoi pour les équipes U20 à Sao Paulo.

Palmeiras fonde de grands espoirs sur le jeune homme, qui a inscrit cinq buts en trois matches de Copinha en seulement 90 minutes de temps de jeu, et a essayé de le tenir à l'écart des projecteurs. En fait, Endrick n'a pas participé au match de Copinha de l'équipe afin de jouer un match de reprise à huis clos avec l'équipe première, pour laquelle il ne pourra pas jouer officiellement avant ses 16 ans en juillet.

L'article continue ci-dessous

La clause libératoire d'Endrick

Palmeiras subit de plus en plus de pressions de la part de clubs étrangers et de sponsors - Endrick est déjà sous contrat avec Nike - pour obtenir des éclaircissements sur l'avenir du jeune joueur. L'attaquant dispose d'une clause libératoire de 17 millions d'euros dans son contrat d'académie, mais ne peut être signé par un club hors du Brésil avant l'âge de 18 ans.

a liste des admirateurs d'Endrick comprend le Real Madrid, le FC Barcelone, l'Atletico Madrid, le Bayern Munich, le Paris Saint-Germain, Manchester United, Manchester City, Chelsea, Arsenal et Liverpool, dont certains ont déjà pris contact directement avec Palmeiras ou ont même tenu des réunions avec la famille du joueur.