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L’entraîneur de l’Inter Milan, Cristian Chivu, a offert à la recrue estivale Ivan Provedel ses débuts avec l’Inter lors du match de Serie A contre la Fiorentina, dimanche. Chivu a également titularisé le milieu de terrain expérimenté Henrikh Mkhitaryan à San Siro, alors que l’Inter cherche à rester au contact de la Lazio, leader du championnat.

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Provedel titularisé pour ses débuts avec l’Inter face à la Fiorentina

L’entraîneur de l’Inter Milan, Cristian Chivu, a changé de gardien pour la rencontre face à la Fiorentina à San Siro, offrant à sa doublure Ivan Provedel ses débuts avec le club. Provedel a rejoint l’Inter en juillet 2026, en provenance de la Lazio, avec un contrat de trois ans.

Le gardien de 32 ans remplace l’Espagnol Josep Martinez, qui avait disputé tous les matches de l’Inter depuis le début de la saison.

L’Inter aborde la rencontre de dimanche avec l’obligation de gagner pour rejoindre la Lazio en tête du classement de Serie A.

Chivu salue Provedel après la naissance de son enfant

S’exprimant auprès de DAZNavant le coup d’envoi, Chivu a expliqué que Provedel avait mérité sa titularisation grâce à son assiduité à l’entraînement, au terme d’une semaine particulière pour sa famille. « Provedel mérite de débuter après cette semaine, durant laquelle son enfant est aussi né, et pour le travail qu’il a accompli ces derniers mois, en soutenant également Pepo », a déclaré Chivu.

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« D’ici à la fin de la saison, il nous aidera à faire tourner l’effectif. »

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« C’est un match difficile. La Fiorentina est une équipe bien entraînée... Nous ne pouvons pas choisir ; nous devons tout donner sur le terrain », a ajouté l’entraîneur roumain.

Mkhitaryan récompensé après sa prestation décisive en Ligue des champions

Outre les débuts de Provedel, Chivu a titularisé le meneur de jeu expérimenté Henrikh Mkhitaryan au milieu de terrain après son rôle décisif dans la victoire 1-0 contre le Shakhtar Donetsk, mercredi en Ligue des champions. Mkhitaryan avait délivré la passe décisive à Carlos Augusto alors que l’Inter jouait à dix.

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Chivu a écarté les questions sur l’âge de l’Arménien en expliquant sa décision de l’associer à Nicolò Barella et Hakan Calhanoglu.

« Je ne regarde pas la carte d’identité, ni qui est né avant ou après », a déclaré Chivu. « Lors de ses dernières apparitions, il a apporté quelque chose qui nous manquait et il mérite de débuter. »

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L’Inter veut maintenir la pression sur la Lazio

Cette rencontre marque une étape importante pour Provedel, qui avait inscrit un spectaculaire but égalisateur dans le jeu face à l’Atlético Madrid en Ligue des champions, lorsqu’il évoluait à la Lazio en 2023.

L’équipe de Chivu vise les trois points à domicile pour réduire l’écart en tête du classement.

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L’Inter reçoit la Fiorentina à San Siro avant de se tourner vers ses prochaines rencontres de Serie A.