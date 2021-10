Un jeune de l’OL au cœur d'un bras de fer France - Algérie

Un jeune espoir lyonnais répondant au nom de Yannis Lagha aurait reçu simultanément une convocation des U18 Français et Algériens.

Quelques jours avant le triste 20e anniversaire du match France et l’Algérie qui avait lieu au Stade de France, un footballeur ayant les doubles origines ferait actuellement l’objet d’une bataille féroce entre les sélections des moins de 18 ans de chacune de ces deux nations.

Le joueur en question c’est Yannis Lagha. Né en 2004, il se distingue au poste d'attaquant depuis quelques temps avec les jeunes de l’OL. On lui prédit un grand avenir.

Le joueur est en pleine réflexion

Lagha a été retenu à la fois par le coach des jeunes Bleuets, en l’occurrence Lionel Rouxel, et celui des Fennecs. Et, ironie du sort, ces deux sélections sont appelées à s’affronter à deux reprises durant ce mois-ci. Les matches sont programmés les 9 et 12 octobre prochains.

Cette situation est très particulière et nul doute que l’intéressé est actuellement confronté à une forte pression de la part des deux camps et aussi de la part de sa famille. Un cas qui n’est pas sans rappeler celui qu’avait vécu Nabil Fekir en 2015, même s’il s’agissait des sélections A. Un certain Nassreddine Kraouche avait aussi été au cœur d’un litige comparable. Lorsqu’il avait choisi les Fennecs plutôt que les Espoirs français, Raymond Domenech s’en était arraché les cheveux à l’époque.

Pour revenir à Lagha, il reste pour l’instant indécis, bien qu’il fut international U17 avec les Verts. C’est en tous les cas ce qu’il aurait confié au site La Gazzetta du Fennec : « Oui j’ai déjà joué avec l’Algérie, mais à l’heure actuelle je n’ai pas encore fait mon choix pour savoir quelle sélection je compte rejoindre pour ces deux matchs amicaux France-Algérie à Clairefontaine. Je suis encore en pleine réflexion concernant mon choix de sélection nationale ». Bien malin celui qui pourra prédire sa décision, même s’il y a une chance sur deux de tomber sur la bonne.