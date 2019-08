Un jeune attaquant équatorien fait tourner la tête au Real Madrid

Très convoité du haut de ses 19 ans, Leonardo Campana, jeune attaquant équatorien, est très apprécié par le Real Madrid selon AS.

Leonardo Campana, âgé de 19 ans, l'un des jeunes espoirs les plus enthousiasmants au monde, rassemble toute une liste de prétendants. L'attaquant de Barcelone de Guayaquil a été convoqué par l'équipe équatorienne pour le Championnat d'Amérique du Sud des moins de 20 ans cette année, où il a été le meilleur buteur avec six réalisations alors que son équipe remportait le tournoi. Un exploit qui a attiré l'attention de nombreux clubs européens, dont le .

Le Real devant le Barça, une première depuis 818 jours

L'article continue ci-dessous

aurait récemment offert cinq millions d'euros à Campana, qui a également aidé les Équatoriens à se classer à la troisième place de la des moins de 20 ans en juin. Cependant, bien que des discussions aient eu lieu, des sources ont indiqué à l'agence de presse EFE que les allégations selon lesquelles une offre madrilène serait déposée étaient "des demi-vérités" et qu'il y avait "un intérêt, mais nous n'avons pas parlé d'argent".

AS a appris que des discussions avaient également eu lieu avec les géants italiens de la et de l' et que le Real Madrid s'était enquis de l'adolescent afin de l'ajouter aux rangs de son équipe B, le Real Madrid Castilla.

Campana est sous contrat avec Barcelona de Guayaquil jusqu'en décembre. En tant que détenteur d'un passeport espagnol, il aurait l'avantage de ne pas pourvoir l'une des places limitées disponibles pour les citoyens de l'Union européenne dans la formation de Castilla. Sa signature devrait coûter entre quatre et cinq millions d'euros, Selon AS, le Real prépare une offre de prêt assortie d'une option d'achat.