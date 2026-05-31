Plus que quelques jours avant le coup d’envoi de la Coupe du monde aux États-Unis, au Mexique et au Canada. Pour espérer soulever le trophée, les Néerlandais doivent d’abord sortir d’un groupe comprenant le Japon, la Tunisie et la Suède. Voici ce que vous devez savoir sur la sélection scandinave, en vue du choc face aux Oranje le 20 juin à Houston.

Avant d’aborder la compétition, les hommes de Ronald Koeman peaufinent leur préparation face à l’Algérie et à l’Ouzbékistan, deux autres participants à la Coupe du monde. Les Néerlandais entameront ensuite leur parcours dans le groupe B le 14 juin contre le Japon, avant de défier la Suède de Graham Potter lors de la deuxième journée. Que peut-on attendre de la sélection scandinave ? Réponse en chiffres.

Les deux nations se sont déjà rencontrées à 25 reprises. Le bilan général penche en faveur des Néerlandais : 11 victoires, 8 défaites et 6 matchs nuls.

Les deux dernières confrontations remontent aux qualifications pour la Coupe du monde 2018 en Russie. Les Oranje ont d’abord obtenu un match nul 1-1 à l’aller. En fin de rencontre, Bas Dost semblait avoir inscrit le but de la victoire de la tête, mais sa réalisation fut refusée pour une main, suscitant la polémique. Lors de l’ultime rencontre des qualifications, également dernier match d’Arjen Robben sous le maillot orange, les Pays-Bas devaient l’emporter largement pour entretenir leurs espoirs de barrage. Malgré deux buts de leur star, la sélection batave s’est inclinée 2-0 et a finalement vu la Suède, après un barrage face à l’Italie, décrocher son billet pour la Russie.

Une qualification miraculeuse.

Mais assez d’histoire : que dire de la préparation suédoise pour le Mondial ? Le parcours des Scandinaves jusqu’à la phase finale mérite d’être souligné.

Dans un groupe de qualification comprenant la Suisse, le Kosovo et la Slovénie, les Blågult, surnom de l’équipe nationale suédoise, ont terminé derniers, sans aucune victoire. Avec zéro victoire et seulement deux points, la sélection semblait se diriger vers une deuxième absence consécutive à la Coupe du monde. Grâce à son titre dans le groupe C1 de la Ligue des Nations, elle a toutefois accédé aux barrages.

En demi-finale des barrages, elle a dominé l’Ukraine 3-1, puis a battu la Pologne en finale. Lors d’une rencontre spectaculaire, l’attaquant d’Arsenal Viktor Gyökeres a endossé le rôle de héros national en inscrivant dans les dernières minutes le but qualificatif qui envoie Blågult au Mondial.

Des attentes modestes

Un parcours vers la Coupe du monde pour le moins particulier pour la Suède. Cette qualification acquise dans la douleur nourrit peu d’ambitions. Si la confiance est haute après le dénouement face à la Pologne, les supporters suédois n’attendent pas de miracle cet été. Pour Frida Fagerlund, journaliste au quotidien suédois Sportbladet et pour Viaplay, ce manque de pression pourrait toutefois profiter aux hommes de Potter.

« Leur présence à la Coupe du monde est déjà un bonus. Peu d’observateurs l’anticipaient. Les gens avaient même oublié leur victoire dans leur groupe de Ligue des Nations et la chance qui en découlait. C’est sans doute un atout : les attentes sont faibles. Le public se contente déjà de les voir disputer quelques matches dans la compétition. S’ils brillent, ce sera un bonus ; dans le cas contraire, pas de pression. Et cela pourrait bien jouer en leur faveur », analyse Fagerlund.

Le journaliste suédois établit même un parallèle avec 1992 : à l’époque, le Danemark, non qualifié pour l’Euro, avait été invité à la dernière minute – dix jours avant le coup d’envoi – suite à l’exclusion de la Yougoslavie, avant de remporter le tournoi de façon totalement inattendue. « C’est un peu comme le Danemark à l’époque. Je ne dis pas que la Suède va remporter la Coupe du monde, mais elle a le potentiel de créer la surprise puisqu’elle n’est soumise à aucune pression réelle. »

Analyse de l’effectif

Penchons-nous désormais sur la sélection suédoise. Le sélectionneur Potter a été le premier à dévoiler ses 26 joueurs pour la Coupe du monde. Cette annonce n’a toutefois pas fait l’unanimité en Suède : l’ancien attaquant du Feyenoord John Guidetti a critiqué certains choix, qualifiant même la liste de « lâche » sur TV4.

« Je ne comprends pas. Je suis furieux ! Vous écartez tous les joueurs qui ont du caractère. En tant que sélectionneur, votre travail consiste à choisir les meilleurs joueurs », a déclaré l’ancien international suédois. La colère de Guidetti semble surtout liée aux absences de Hugo Larsson (Eintracht Francfort) et Roony Bardghji (FC Barcelone), comme le note également Fagerlund.

« Les Suédois ont été surpris de voir que Larsson n’avait pas été sélectionné. Il n’a guère joué sous Potter, mais le public lui prédit un bel avenir. Comme il n’était pas encore titulaire, le sélectionneur a préféré d’autres options sur le banc. Les observateurs ont aussi été surpris par l’absence de Bardghji, d’autant que la Suède va jouer sans ailiers. Potter a donc choisi d’autres profils pour ce poste », analyse Fagerlund.

Passons désormais aux joueurs qui prendront la direction des États-Unis, du Mexique et du Canada. Les têtes d’affiche de la sélection sont bien sûr Viktor Gyökeres, généralement aligné comme avant-centre d’Arsenal, champion d’Angleterre en titre, et Alexander Isak. Ce dernier a rejoint Liverpool l’été dernier contre un chèque de 145 millions d’euros, mais il a connu des pépins physiques cette saison ; ses qualités restent néanmoins incontestables.

Selon Fagerlund, les Néerlandais devront toutefois se méfier de plusieurs autres éléments le 20 juin. « Au milieu de terrain, nous avons Yasin Ayari, qui a réalisé une très bonne saison à Brighton, ainsi que Lucas Bergvall de Tottenham Hotspur, et en défense, Lindelöf possède une grande expérience. » Le journaliste met enfin en avant les qualités de deux joueurs de Premier League. « Gabriel Gudmundsson a réalisé une bonne saison avec Leeds United, il sera donc important en tant qu’ailier gauche. Si on le neutralise, on limite une grande partie du jeu offensif. Et bien qu’Anthony Elanga ait peu joué cette saison, c’est un joueur très utile grâce à sa capacité à s’infiltrer derrière la défense. »

Pourtant, la Suède présente aussi des points faibles : alors que les Pays-Bas regorgent de talents défensifs, leBlågult souffre justement d’un manque de défenseurs centraux. « Il y a bien sûr des points faibles, et pas des moindres. Nous avons peu de défenseurs centraux. Mais au final, c’est une excellente sélection, voilà comment je résumerais la situation. »

Si la Suède entend franchir la phase de groupes cet été, elle devra d’abord se montrer à la hauteur lors de son entrée en lice face à la Tunisie. Elle enchaînera ensuite contre les « grandes nations » que sont les Pays-Bas et le Japon. En Scandinavie, les Oranje sont présentés comme les grands favoris de cette affiche, analyse Fagerlund. « Nous savons que ce sera un match très difficile. Ils devront rester bien en place, éviter les erreurs et servir Gyökeres et Isak. Espérons qu’ils parviendront alors à marquer. »

Sur le plan tactique,

Une chose est claire pour les Oranje : la Suède ne vient pas pour produire du beau jeu lors de cette Coupe du monde. L’équipe de Potter a montré lors des deux derniers matchs (contre la Pologne et l’Ukraine) qu’elle privilégie un bloc bas et compact. Les Scandinaves misent avant tout sur les contres-attaques et comptent sur la qualité individuelle de leurs joueurs pour se montrer dangereux.

Lors des barrages face à la Pologne et à l’Ukraine, Potter a clairement adopté un schéma en 3-5-2. Trois défenseurs centraux, deux arrières latéraux chargés des couloirs, deux milieux défensifs, deux ailiers rentrants et un avant-centre. Sur le plan défensif, les arrières latéraux se comportent comme de véritables défenseurs, ce qui abaisse souvent le bloc équipe dans un 5-2-3. Schéma à l’appui.

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Formation défensive de la Suède (en bleu). Source : Ziggo Sport

Lors de ces rencontres, Anthony Elanga et Benjamin Nygren étaient alignés comme ailiers renards, Elanga à droite et Nygren à gauche. Cette image met en évidence leurs profils complémentaires. Très offensif, Elanga se projette vite en transition et constitue une arme majeure pour la Suède en contre-attaque ; en revanche, il reste haut sur le terrain et fait parfois preuve de laxisme défensif, contrairement à Nygren. Ce déséquilibre potentiel pourrait offrir des opportunités aux Néerlandais le 20 juin.

Même lorsque la Suède est attirée vers le haut du terrain, l’Oranje peut donc exploiter ces intervalles. Sur l’illustration ci-dessous, la Pologne ne presse pas immédiatement et laisse un milieu de terrain redescendre, ce qui positionne le bloc suédois à mi-chemin de sa propre moitié de terrain et libère de l’espace derrière la défense. Un seul long ballon bien ajusté vers un avant-centre lancé a suffi pour déjouer la défense suédoise et créer une occasion franche. La profondeur que peuvent offrir des joueurs comme Cody Gakpo ou Donyell Malen pourrait ainsi constituer une faille exploitable.





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Source : Ziggo Sport.

Passons à la phase de construction des Blågult. Lorsqu’ils lancent une action, les deux centraux se positionnent large, tandis que les ailiers restent juste devant eux. Un détail tactique : l’ailier en retrait, ici Nygren, redescend très bas afin d’attirer les défenseurs adverses vers le haut du terrain.

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Première phase de construction de la Suède. Source : Ziggo Sport

Pour initier son jeu, la Suède privilégie souvent la longue balle. En faisant descendre ses ailiers lors de la phase de construction, Potter cherche à créer de l’espace plus haut sur le terrain. La longue transmission vise Gyökeres, un avant-centre imposant, dont la mission est de conserver le ballon afin de permettre à la Suède de poursuivre son action. Cet schéma est clairement visible dans l’exemple ci-dessous. Gyökeres remporte le duel aérien, protège le ballon et sert Elanga, positionné très haut sur le terrain. Le reste de l’équipe suit immédiatement, s’installant dans le camp adverse. Cette séquence aboutit, quinze secondes plus tard, au premier but de la rencontre face à l’Ukraine.

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Deuxième phase de construction suédoise. Source : Ziggo Sport

Lors de la dernière trêve internationale, la Suède a dû se passer de son joueur vedette Alexander Isak. L’absence du numéro 9 a contraint Potter à aligner un seul avant-centre, Gyökeres. Lors de la Coupe du monde, il disposera toutefois de deux pointes. La Suède pourrait donc ajuster son schéma, surtout en phase offensive, et il est probable que Potter cherche à aligner ses deux meilleurs atouts dès le coup d’envoi.

Conclusion

Le 20 juin, les Pays-Bas partiront favoris face à la Suède. Néanmoins, les Scandinaves, disciplinés et organisés défensivement, ne doivent pas être sous-estimés. Leurs contres-attaques, animées par Isak, Gyökeres, Ayari et Gudmundsson, appuyées par l’expérience de Lindelöf et la profondeur de jeu d’Elanga, contraindront les Néerlandais à rester extrêmement vigilants. Sans pression ni attentes excessives, les Scandinaves aborderont la rencontre avec liberté. Le compte à rebours est lancé pour un duel prometteur.