Saied Abu Farchi a reçu un carton rouge de manière pour le moins bizarre jeudi soir lors du match de Ligue des nations entre l’Autriche et Israël. Le jeune attaquant de vingt ans a célébré son égalisation en mimant un fusil avec le poteau de corner – du moins selon l’interprétation de l’arbitre bulgare Georgi Kabakov – et a été expulsé peu après. On sait désormais qu’Abu Farchi représentait en réalité tout autre chose.

Abu Farchi a inscrit le but du 1-1 à la 55e minute en reprenant de la tête un centre. Pendant sa célébration, il a ensuite saisi le poteau de corner et a fait « un geste de tir », après quoi l’arbitre Kabakov est intervenu.

L’arbitre bulgare avait déjà averti Abu Farchi trois minutes plus tôt à la suite d’une faute. Pour sa manière de célébrer, l’Israélien a reçu un nouveau carton jaune, ce qui lui a valu d’être expulsé pour un deuxième avertissement.

Israël a donc dû disputer le reste de la rencontre à dix. L’Autriche n’a finalement su convertir sa supériorité numérique en buts qu’en fin de match et s’est imposée 3-1 à Linz.

Le but décisif du 2-1 est tombé à la 90e minute. Le milieu du PSV Paul Wanner a délivré la passe décisive à l’arrière gauche Phillipp Mwene, lui-même ancien joueur du PSV et aujourd’hui sous les couleurs de FSV Mayence.

Au plus profond du temps additionnel, la victoire autrichienne a encore pris plus d’ampleur. L’attaquant Sasa Kalajdzic a fixé le score final à 3-1 à la 95e minute, laissant finalement Israël repartir bredouille après ce carton rouge.

Pour Abu Farchi, il ne s’agissait que de sa deuxième apparition avec l’équipe nationale d’Israël. Il avait fait ses débuts en sélection au début du mois de juin avec une courte entrée en jeu contre l’Albanie et a marqué contre l’Autriche son premier but pour son pays.

L’attaquant de vingt ans a rejoint les Colorado Rapids le 1er septembre. Le club de MLS a payé cinq millions d’euros à Maccabi Tel Aviv, où Abu Farchi a inscrit quinze buts en 52 matches.

Rectificatif : Abu Farchi n’a pas fait de geste de tir

De nouvelles informations jettent un autre éclairage sur l’étonnant carton rouge reçu par Abu Farchi. Alors qu’il avait d’abord été rapporté que l’attaquant de vingt ans imitait un fusil avec le poteau de corner, sa célébration était en réalité inspirée du snooker.

Après son égalisation, Abu Farchi a saisi le poteau de corner, s’est mis à un genou au sol et a ensuite utilisé le drapeau comme s’il s’agissait d’une queue de snooker. L’Israélien a déjà célébré de cette manière à plusieurs reprises et avait auparavant écrit à ce sujet sur les réseaux sociaux : « C’est entièrement une célébration du snooker. »

Le sélectionneur Ran Ben Shimon a lui aussi souligné après la rencontre qu’il n’était pas question d’un geste de tir. « Abu Farchi célèbre tous ses buts de cette manière, vous pouvez le vérifier. C’était peut-être mon erreur de ne pas lui avoir dit qu’il devait arrêter. Il doit en tirer une leçon. C’est aussi une grande leçon pour nous », a déclaré le sélectionneur aux médias autrichiens.







