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Arda Guler a officiellement lié son avenir à long terme au Real Madrid en signant un nouveau contrat jusqu’en 2032. Après l’annonce sur les réseaux sociaux, plusieurs de ses coéquipiers ont inondé la section commentaires de messages élogieux et de demandes malicieuses. L’ancien milieu madrilène Luka Modric s’est lui aussi joint aux célébrations pour marquer cette étape dans la carrière du joueur de 21 ans.

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Guler lie son avenir à long terme au Real Madrid

Le Real Madrid a fait signer un nouveau contrat à l’international turc Guler , jusqu’en 2032. Le joueur de 21 ans a annoncé sa prolongation sur Instagram en partageant une photo de lui signant les documents à côté d’un maillot portant le numéro 2032.

L’annonce de cette prolongation a rapidement fait réagir le vestiaire. Joueurs actuels et anciens ont afflué sous la publication pour féliciter le jeune joueur d’avoir prolongé son séjour dans la capitale espagnole.

Le vestiaire réagit avec humour et affection

Dans les commentaires, plusieurs coéquipiers de Guler ont mêlé plaisanteries et marques d’affection sincères. Le milieu français Aurelien Tchouameni a profité de l’occasion pour réclamer malicieusement un cadeau : « Un iPhone 18 Pro Max, s’il te plaît », a-t-il écrit, accompagné d’émojis de mains jointes et de cœur. Kylian Mbappe a ajouté : « Merci, je dormirai mieux ce soir. »

Le capitaine Fede Valverde a célébré la nouvelle avec un message plus chaleureux : « À de nombreuses autres années. » Brahim Diaz a lui aussi réagi affectueusement avec « Abiii » et des émojis de célébration.

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D’autres joueurs ont été plus brefs : Vinicius Junior a publié quatre émojis du signe de la victoire et trois cœurs rouges, tandis que Dean Huijsen a laissé deux cœurs. Luka Modric, légende du club qui a partagé le vestiaire avec Guler lors de sa première saison à Madrid et l’a probablement aidé à s’adapter à la vie en Espagne, a ajouté des émojis de mains levées, d’applaudissements et de cœur.

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Guler s’épanouit sous Mourinho après des débuts difficiles à Madrid

La prolongation de Guler souligne l’ampleur de sa progression depuis son arrivée en provenance de Fenerbahce. Après avoir d’abord peiné à obtenir un temps de jeu régulier à Madrid, le meneur de jeu s’est imposé comme l’une des révélations de la saison.

L’entraîneur Jose Mourinho a accordé une grande liberté sur le terrain au joueur de 21 ans, qui tire pleinement parti de cette confiance. Son apport créatif est devenu irremplaçable pour le Real Madrid, ce qui fait de son engagement à long terme une excellente nouvelle pour le club.

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Confirmer son élan jusqu’à la fin de la saison

Son avenir assuré jusqu’en 2032, reste désormais à voir comment Guler poursuivra sur sa lancée dans les mois à venir. Devenu un élément clé sous Mourinho, le joueur turc doit encore élever son niveau de jeu pendant le reste de la saison.