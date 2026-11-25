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Selon un article de presse paru ce mercredi, Liverpool est parvenu à un accord pour recruter une pépite sénégalaise âgée de 16 ans.

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Selon Fabrizio Romano, spécialiste des transferts, les Reds ont trouvé un accord verbal pour s'attacher les services de Sidi Barhama Ndiaye, jeune ailier sénégalais âgé de seulement 16 ans.

Ce talentueux joueur africain devrait rejoindre Liverpool en janvier 2028, lorsqu'il aura 18 ans. Le rapport précise que le joueur est bien connu des dirigeants du club anglais, puisqu'il y a effectué un essai en 2025.

Liverpool semble avoir pris les devants pour s'offrir un joueur très prometteur. Sidi Barhama Ndiaye, qui représente actuellement le Sénégal à la Coupe du monde U17, a livré une prestation remarquable face à Cuba, avec un but et deux passes décisives.

Cette brillante performance sur la scène internationale confirme le potentiel de ce jeune ailier, attendu chez les Reds dans un peu plus d'un an, lorsqu'il aura 18 ans.

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Liverpool sur la piste d'une pépite marocaine

L'annonce de cet accord pour Ndiaye intervient quelques jours après que des articles de presse ont révélé l'intérêt sérieux de Liverpool pour le Marocain Abdellah Ouazane. Âgé de seulement 17 ans, il est pourtant déjà international marocain et titulaire à l'Ajax, ce qui témoigne d'une grande confiance dans le talent de ce jeune Marocain.

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Les statistiques d'Ouazane avec l'Ajax sont impressionnantes et rappellent beaucoup celles de Ngumoha. Le milieu offensif marocain est impliqué sur 0,83 but par 90 minutes, tente plus de 8,5 dribbles par 90 minutes et réussit 73 % de ses tentatives, selon le site « Wyscout ».

Ce sont tout simplement des chiffres exceptionnels. Le Marocain possède des qualités techniques comparables à celles de Ngumoha et est considéré comme un remplaçant de Florian Wirtz au poste de meneur de jeu sous les ordres d'Andoni Iraola.

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Plus important encore, Ouazane est supporter de Liverpool, et rejoindre le club est un rêve qu'il caresse depuis son enfance au Maroc, où il suivait les matchs des Reds en rêvant de jouer un jour à Anfield. Il souhaite donc ardemment que le transfert se concrétise, ce qui facilite grandement les négociations.

C'est pourquoi il est important de suivre ce dossier de près. Imaginez Ouazane et Ngumoha évoluer ensemble dans la même équipe, à la tête d'une nouvelle génération de stars : l'idée est très excitante et pourrait marquer le début d'une nouvelle ère à Liverpool, une ère bâtie sur les jeunes talents venus du Maroc et du monde entier, et pas seulement sur les transferts retentissants.

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La philosophie de Liverpool a changé avec la nomination de Julian Ward au poste de nouveau directeur sportif du club, qui a une vision totalement différente de celle de son prédécesseur, Richard Hughes.

La mission de Ward est claire : dénicher les stars de demain aux quatre coins du monde. Il a travaillé en coulisses avec Pedro Marques et a joué un rôle central dans l'arrivée de talents comme Mor Talla Ndiaye, Ifeanyi Ndukwe, Samuel Martinez et Luca Bruggemans.