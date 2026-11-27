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Maxi Araujo, latéral gauche du Sporting CP, serait ouvert à un transfert à Manchester United en janvier, alors que Mauricio Pochettino cherche un remplaçant à Luke Shaw, touché par les blessures. Suivi depuis des mois par le club anglais, l’international uruguayen a convaincu ses dirigeants lors du match nul 2-2 de mercredi à Lisbonne.

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Manchester United convaincu par sa prestation à Lisbonne

Selon Sport Witness, Manchester United a profité de son déplacement à Lisbonne mercredi pour observer Araujo de près et en est reparti convaincu par le joueur de 26 ans. Titulaire pour la 14e fois en 15 apparitions cette saison, l’international uruguayen a disputé les 90 minutes et délivré une passe décisive sur l’ouverture du score de Luis Suarez à la 33e minute. L’intérêt est désormais réciproque, l’entourage du défenseur étant très ouvert à un transfert à Old Trafford cet hiver.

Manchester United relance une piste de l’été

L’intérêt de Manchester United pour Araujo remonte à avril, lorsque le club figurait parmi plusieurs équipes de Premier League qui suivaient sa progression. Malgré l’absence de renfort à ce poste durant l’été, des informations ont fait état le mois dernier d’un regain d’intérêt de Manchester United et d’Arsenal pour le joueur. À ce stade, une source avait indiqué au média qu’il n’y avait « rien de nouveau » depuis leurs premières prises de renseignements plus tôt dans l’année.

En août, Araujo avait calmé les spéculations sur son avenir en prolongeant son contrat avec le Sporting jusqu’en 2030, obtenant un salaire de premier plan ainsi qu’une clause libératoire de 80 millions d’euros. Sa prestation convaincante contre Manchester United a toutefois relancé l’intérêt du club anglais. Pochettino connaît également ses qualités pour l’avoir affronté lorsqu’il dirigeait les États-Unis.

Les blessures imposent de revoir les plans en défense

Le besoin urgent de renforts de Manchester United découle des problèmes physiques persistants sur le flanc gauche de sa défense. Shaw et Harry Amass sont les deux seuls latéraux gauches de métier du club, et leurs contrats expirent tous deux en 2027. Shaw a subi de nombreuses blessures depuis son arrivée à Manchester et a manqué les huit derniers matches en raison d’un problème musculaire.

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En son absence, l’ancien entraîneur Michael Carrick a principalement utilisé Diogo Dalot à un poste qui n’est pas le sien, tandis que Pochettino a choisi d’y titulariser Lisandro Martinez. Selon le média, Manchester United devrait chercher un latéral gauche de métier sur le marché hivernal , ce qui fait du Sud-Américain un profil idéal pour l’équipe de Pochettino.

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Le prix complique un transfert en janvier

Malgré la clause libératoire de 80 millions d’euros d’Araujo, une offre de 50 à 60 millions d’euros suffirait, selon les informations rapportées, à le faire quitter le Sporting en janvier. La même source estime toutefois que Manchester United a peu de chances d’investir une telle somme pour un latéral en cours de saison. Reste à savoir si Pochettino pourra convaincre les dirigeants du club d’Old Trafford d’autoriser cette dépense.